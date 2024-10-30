〈瑞昱法說〉前三季EPS 23.19元 超越去年全年 Q4營運步淡季

IC 設計大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (30) 日召開法說會，並公布第三季財報，稅後純益 43.75 億元，季減 0.3%，年增 70.1%，每股稅後純益 8.53 元，累計前三季達 23.19 元，已超越去年全年的 17.59 元，展望後市，瑞昱預期，第四季將進入淡季，但仍看好各項業務在明年的發展。