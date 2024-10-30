〈瑞昱法說〉前三季EPS 23.19元 超越去年全年 Q4營運步淡季
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-30 19:51
IC 設計大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (30) 日召開法說會，並公布第三季財報，稅後純益 43.75 億元，季減 0.3%，年增 70.1%，每股稅後純益 8.53 元，累計前三季達 23.19 元，已超越去年全年的 17.59 元，展望後市，瑞昱預期，第四季將進入淡季，但仍看好各項業務在明年的發展。
瑞昱指出，第三季 PC、非 PC 營收比重為 33%、67%，從各項業務來看，乙太網需求較前季成長，主要受惠 1G 乙太網導入多元應用，包括印表機、遊戲機等，且 2.5G/5G 乙太網也陸續導入 PC 與高階主機板，儘管第四季出貨進入淡季，但明年出貨將持續成長。
瑞昱交換器則隨著資料中心與網通業者需求成長，下半年需求優於上半年，Wi-Fi 也表現穩健。
瑞昱第三季營收 307.52 億元，季增 0.3%，年增 15.3%，毛利率 51.4%，季增 0.5 個百分點，年增 9.4 個百分點，營益率 12.7%，季減 0.3 個百分點，年增 5.2 個百分點，稅後純益 43.75 億元，季減 0.3%，年增 70.1%，每股稅後純益 8.53 元。
瑞昱前三季營收 870.49 億元，年增 19.91%，毛利率 51.03%，年增 8.82 個百分點，營益率 12.2%，年增 4.63 個百分點，稅後純益 118.91 億元，年增 70.55%，每股稅後純益 23.19 元。
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