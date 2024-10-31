鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)EPS預估下修至32.79元，預估目標價為810元
鉅亨網新聞中心 2024-10-31 08:10
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對譜瑞-KY(4966-TW)做出2024年EPS預估：中位數由33.9元下修至32.79元，其中最高估值35.93元，最低估值31.06元，預估目標價為810元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|35.93(35.93)
|52.73
|67.24
|最低值
|31.06(32.41)
|36.15
|41.82
|平均值
|33.11(33.93)
|44.04
|53.15
|中位數
|32.79(33.9)
|42.59
|52.93
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|16,975,000
|21,692,000
|24,017,880
|最低值
|16,085,770
|17,189,210
|18,496,120
|平均值
|16,558,470
|19,176,490
|21,182,590
|中位數
|16,622,000
|19,149,980
|21,142,850
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|25.73
|61.35
|66.29
|44.86
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|13,769,072
|20,055,284
|19,994,646
|15,279,588
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4966/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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