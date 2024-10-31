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鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)EPS預估下修至32.79元，預估目標價為810元

鉅亨網新聞中心 2024-10-31 08:10


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對譜瑞-KY(4966-TW)做出2024年EPS預估：中位數由33.9元下修至32.79元，其中最高估值35.93元，最低估值31.06元，預估目標價為810元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值35.93(35.93)52.7367.24
最低值31.06(32.41)36.1541.82
平均值33.11(33.93)44.0453.15
中位數32.79(33.9)42.5952.93

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值16,975,00021,692,00024,017,880
最低值16,085,77017,189,21018,496,120
平均值16,558,47019,176,49021,182,590
中位數16,622,00019,149,98021,142,850

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS25.7361.3566.2944.86
營業收入
(單位：新台幣千元)		13,769,07220,055,28419,994,64615,279,588

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4966/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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