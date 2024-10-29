search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：NRG能源公司(NRG-US)EPS預估下修至5.74元，預估目標價為89.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-29 14:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對NRG能源公司(NRG-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.94元下修至5.74元，其中最高估值9.28元，最低估值5.68元，預估目標價為89.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值9.28(9.28)7.367.719.06
最低值5.68(5.68)5.386.256.86
平均值6.38(6.68)6.277.067.96
中位數5.74(5.94)6.387.287.96

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值304.99億326.24億328.80億313.03億
最低值250.96億272.87億278.97億313.03億
平均值286.68億300.56億304.95億313.03億
中位數304.08億302.58億307.07億313.03億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS16.942.078.935.17-1.12
營業收入96.91億89.67億268.97億316.28億285.92億

詳細資訊請看美股內頁：
NRG能源公司(NRG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNRG

相關行情

台股首頁我要存股
NRG能源公司88.731.37%

延伸閱讀


Empty