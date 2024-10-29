鉅亨速報 - Factset 最新調查：NRG能源公司(NRG-US)EPS預估下修至5.74元，預估目標價為89.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-29 14:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對NRG能源公司(NRG-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.94元下修至5.74元，其中最高估值9.28元，最低估值5.68元，預估目標價為89.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.28(9.28)
|7.36
|7.71
|9.06
|最低值
|5.68(5.68)
|5.38
|6.25
|6.86
|平均值
|6.38(6.68)
|6.27
|7.06
|7.96
|中位數
|5.74(5.94)
|6.38
|7.28
|7.96
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|304.99億
|326.24億
|328.80億
|313.03億
|最低值
|250.96億
|272.87億
|278.97億
|313.03億
|平均值
|286.68億
|300.56億
|304.95億
|313.03億
|中位數
|304.08億
|302.58億
|307.07億
|313.03億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|16.94
|2.07
|8.93
|5.17
|-1.12
|營業收入
|96.91億
|89.67億
|268.97億
|316.28億
|285.92億
詳細資訊請看美股內頁：
NRG能源公司(NRG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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