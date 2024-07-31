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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國電塔AMT-US的目標價調升至234.5元，幅度約4.22%

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 10:15

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對美國電塔(AMT-US)提出目標價估值：中位數由225元上修至234.5元，調升幅度4.22%。其中最高估值254元，最低估值196元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予美國電塔評價：積極樂觀18位、保持中立5位、保守悲觀0位。

美國電塔今(31日)收盤價為223.05元。近5日股價上漲4.22%，標普指數下跌2.15%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股AMT市場預估目標價

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