全台首創！富邦推癌症實支實付保單 不限住院才能理賠

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-30 12:36

‌



隨著醫療科技進步，口服標靶、門診化療或放療的癌症治療已不再需要住院，然而現行多數醫療險仍以住院為給付條件，造成病患沉重的醫療負擔。為此，富邦人壽領先業界推出「富邦人壽愛實在一年期防癌醫療健康保險附約」，與時俱進將癌症門診實支實付納入保障範圍，針對健保的自費項目，不須住院也納入保障範圍，解決過去實支實付住院醫療險「非住院診療」的保障缺口，滿足癌症病友對於高端醫療的需求。

2023 年國人癌症好發率前三名的大腸癌、肺癌及乳癌為例，如採用新式標靶藥物治療，每年恐花費 50~200 萬元不等，新式放射治療如質子、重粒子治療也要 60~140 萬元，免疫療法更高達 200~400 萬元。

‌



富邦人壽財務精算處執行副總董采苓表示，關心民眾高額癌症治療費用的龐大負擔，「愛實在」設計有二大創新亮點，第一、專屬癌症實支實付保單，提供高額實支實付，更能補貼癌症治療費用，不同於市售癌症險的定額給付；第二、業界唯一將癌症門診實支實付也納入保障範圍，針對癌症治療，只要超過自負額，並在限額範圍內的醫療支出皆可申請理賠，符合不住院診療的癌症高端醫療保障需求。

富邦人壽「愛實在附約」是一張癌症醫療費用實支實付保單，投保年齡從 0 歲至 70 歲，一年期非保證續保商品，保障最高到 80 歲，商品具三大特色，一、首創「癌症門診」實支給付，不限住院才能啟動理賠；二、雙重設計「癌症實支實付」+「自負額」，拉高醫療險額度更容易讓保障更齊全；三、三種計劃自由選，「癌症實支補充包」涵蓋更廣，擴充既有癌症保障很給力。

該商品提供三種計劃別，從基礎版、進階版到高階版，可將癌症住院及門診醫療費用保險金，分別提升額度從 20 萬到 40 萬元，最高每年理賠額度從 300 萬到 500 萬元、且每年重新計算醫療給付上限。富邦人壽建議，民眾可依自身需求添購附加「愛實在附約」，更自由、彈性擴充既有的癌症保障。

以 30 歲男性，過去曾投保「佳實在附約」計劃別 1(即每次住院醫療費用保險金給付上限 10 萬元) 為例，若今年再加保「愛實在附約」計劃別 1 的方案 (即每次住院及門診醫療費用自負額分別為 10 萬元，保險金限額分別為 30 萬元，醫療費用在超過自負額且在限額範圍內可申請理賠，最高每次理賠額度為 20 萬元)，第一年年繳保費僅 935 元 (每天 3 元)，第二年 1247 元 (每天 3.5 元)。

假設投保第 3 年罹癌，住院 5 天治療花費 40 萬元，後續某次門診醫療花費 13 萬元，「佳實在附約」住院醫療費用保險金已給付 10 萬元，「愛實在附約」則可再給付癌症門診醫療費用保險金 3 萬及癌症住院醫療費用保險金 20 萬元，兩款附約商品合計給付 33 萬元。