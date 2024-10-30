鉅亨速報 - Factset 最新調查：Alphabet公司(A)(GOOGL-US)EPS預估上修至7.8元，預估目標價為207.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-30 18:18
根據FactSet最新調查，共62位分析師，對Alphabet公司(A)(GOOGL-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.67元上修至7.8元，其中最高估值8.24元，最低估值7.19元，預估目標價為207.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.24(7.98)
|9.8
|11.48
|13.22
|最低值
|7.19(7.19)
|8
|9.06
|10.01
|平均值
|7.81(7.67)
|8.81
|10.07
|11.6
|中位數
|7.8(7.67)
|8.78
|10.1
|11.63
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3,520.57億
|4,033.19億
|4,576.68億
|5,026.43億
|最低值
|3,449.05億
|3,797.00億
|4,148.00億
|4,585.81億
|平均值
|3,487.99億
|3,886.35億
|4,306.86億
|4,799.27億
|中位數
|3,485.29億
|3,880.80億
|4,304.99億
|4,826.84億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.46
|2.93
|5.61
|4.56
|5.80
|營業收入
|1,614.02億
|1,823.50億
|2,574.88億
|2,808.75億
|3,071.57億
詳細資訊請看美股內頁：
Alphabet公司(A)(GOOGL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 微軟GitHub AI助理引進Anthropic與Google模型 OpenAI面臨強敵競爭
- 傳OpenAI攜手博通與台積電打造AI推理晶片 自建晶圓廠雄心消退
- 〈美股盤後〉傳OpenAI攜手博通台積打造AI推論晶片 那指締新高
- 〈財報〉雲端收入強勁 Alphabet業績超預期 盤後大漲6%
上一篇
下一篇