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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Alphabet公司(A)(GOOGL-US)EPS預估上修至7.8元，預估目標價為207.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-30 18:18


根據FactSet最新調查，共62位分析師，對Alphabet公司(A)(GOOGL-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.67元上修至7.8元，其中最高估值8.24元，最低估值7.19元，預估目標價為207.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值8.24(7.98)9.811.4813.22
最低值7.19(7.19)89.0610.01
平均值7.81(7.67)8.8110.0711.6
中位數7.8(7.67)8.7810.111.63

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3,520.57億4,033.19億4,576.68億5,026.43億
最低值3,449.05億3,797.00億4,148.00億4,585.81億
平均值3,487.99億3,886.35億4,306.86億4,799.27億
中位數3,485.29億3,880.80億4,304.99億4,826.84億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.462.935.614.565.80
營業收入1,614.02億1,823.50億2,574.88億2,808.75億3,071.57億

詳細資訊請看美股內頁：
Alphabet公司(A)(GOOGL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGOOGL

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