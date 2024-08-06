鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioMarin製藥(BMRN-US)EPS預估上修至1.95元，預估目標價為110.50元
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 16:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對BioMarin製藥(BMRN-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.88元上修至1.95元，其中最高估值2.25元，最低估值1.61元，預估目標價為110.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.25(2.25)
|4.46
|6.27
|6.64
|最低值
|1.61(1.63)
|1.45
|1.73
|3.42
|平均值
|1.98(1.9)
|2.95
|3.9
|4.81
|中位數
|1.95(1.88)
|2.76
|3.57
|4.8
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|28.41億
|33.21億
|38.83億
|39.97億
|最低值
|26.84億
|28.86億
|30.40億
|34.49億
|平均值
|27.76億
|30.84億
|34.05億
|36.69億
|中位數
|27.89億
|30.88億
|34.27億
|36.22億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.13
|4.53
|-0.35
|0.75
|0.87
|營業收入
|16.86億
|18.42億
|18.46億
|20.47億
|24.19億
詳細資訊請看美股內頁：
BioMarin製藥(BMRN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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