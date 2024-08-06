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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioMarin製藥(BMRN-US)EPS預估上修至1.95元，預估目標價為110.50元

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 16:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對BioMarin製藥(BMRN-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.88元上修至1.95元，其中最高估值2.25元，最低估值1.61元，預估目標價為110.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.25(2.25)4.466.276.64
最低值1.61(1.63)1.451.733.42
平均值1.98(1.9)2.953.94.81
中位數1.95(1.88)2.763.574.8

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值28.41億33.21億38.83億39.97億
最低值26.84億28.86億30.40億34.49億
平均值27.76億30.84億34.05億36.69億
中位數27.89億30.88億34.27億36.22億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.134.53-0.350.750.87
營業收入16.86億18.42億18.46億20.47億24.19億

詳細資訊請看美股內頁：
BioMarin製藥(BMRN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBMRN

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