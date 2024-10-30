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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Allison Transmission控股(ALSN-US)EPS預估上修至8.19元，預估目標價為108.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-30 16:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Allison Transmission控股(ALSN-US)做出2024年EPS預估：中位數由8元上修至8.19元，其中最高估值8.39元，最低估值7.57元，預估目標價為108.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值8.39(8.31)10.712.77
最低值7.57(7.57)8.79.37
平均值8.11(7.98)9.2810.94
中位數8.19(8)9.1210.75

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值32.23億34.49億37.38億
最低值31.14億32.50億34.70億
平均值31.83億33.51億36.06億
中位數31.89億33.30億36.03億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.912.624.135.537.40
營業收入26.98億20.81億24.02億27.69億30.35億

詳細資訊請看美股內頁：
Allison Transmission控股(ALSN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALSN

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