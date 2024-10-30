鉅亨速報 - Factset 最新調查：Allison Transmission控股(ALSN-US)EPS預估上修至8.19元，預估目標價為108.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-30 16:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Allison Transmission控股(ALSN-US)做出2024年EPS預估：中位數由8元上修至8.19元，其中最高估值8.39元，最低估值7.57元，預估目標價為108.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|8.39(8.31)
|10.7
|12.77
|最低值
|7.57(7.57)
|8.7
|9.37
|平均值
|8.11(7.98)
|9.28
|10.94
|中位數
|8.19(8)
|9.12
|10.75
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|32.23億
|34.49億
|37.38億
|最低值
|31.14億
|32.50億
|34.70億
|平均值
|31.83億
|33.51億
|36.06億
|中位數
|31.89億
|33.30億
|36.03億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.91
|2.62
|4.13
|5.53
|7.40
|營業收入
|26.98億
|20.81億
|24.02億
|27.69億
|30.35億
詳細資訊請看美股內頁：
Allison Transmission控股(ALSN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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