鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paypal控股(PYPL-US)EPS預估上修至4.55元，預估目標價為89.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-30 12:15
根據FactSet最新調查，共41位分析師，對Paypal控股(PYPL-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.43元上修至4.55元，其中最高估值4.68元，最低估值4.35元，預估目標價為89.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.68(4.69)
|5.21
|5.91
|6.71
|最低值
|4.35(4.35)
|4.42
|4.86
|5.87
|平均值
|4.5(4.44)
|4.85
|5.43
|6.35
|中位數
|4.55(4.43)
|4.85
|5.43
|6.48
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|321.83億
|351.14億
|387.74億
|399.00億
|最低值
|315.34億
|327.46億
|348.55億
|374.87億
|平均值
|317.97億
|338.68億
|363.93億
|385.85億
|中位數
|317.44億
|337.92億
|362.00億
|383.69億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.07
|3.54
|3.52
|2.09
|3.84
|營業收入
|175.34億
|214.34億
|255.61億
|270.56億
|296.81億
詳細資訊請看美股內頁：
Paypal控股(PYPL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 美股Q3熱鬧收漲 三大股指屢創新高 唯這兩檔晶片股 表現最糟糕！
- 〈財報〉PayPal獲利優於預期 但營收不理想
- 盤中速報 - Paypal控股(PYPL-US)大跌6.93%，報77.8美元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paypal控股PYPL-US的目標價調升至86元，幅度約4.88%
下一篇