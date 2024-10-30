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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paypal控股(PYPL-US)EPS預估上修至4.55元，預估目標價為89.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-30 12:15


根據FactSet最新調查，共41位分析師，對Paypal控股(PYPL-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.43元上修至4.55元，其中最高估值4.68元，最低估值4.35元，預估目標價為89.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.68(4.69)5.215.916.71
最低值4.35(4.35)4.424.865.87
平均值4.5(4.44)4.855.436.35
中位數4.55(4.43)4.855.436.48

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值321.83億351.14億387.74億399.00億
最低值315.34億327.46億348.55億374.87億
平均值317.97億338.68億363.93億385.85億
中位數317.44億337.92億362.00億383.69億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.073.543.522.093.84
營業收入175.34億214.34億255.61億270.56億296.81億

詳細資訊請看美股內頁：
Paypal控股(PYPL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPYPL

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