鉅亨速報 - Factset 最新調查：Allison Transmission控股ALSN-US的目標價調升至95元，幅度約5.56%
鉅亨網新聞中心 2024-10-11 20:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Allison Transmission控股(ALSN-US)提出目標價估值：中位數由90元上修至95元，調升幅度5.56%。其中最高估值128元，最低估值67元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予Allison Transmission控股評價：積極樂觀3位、保持中立6位、保守悲觀2位。
Allison Transmission控股今(11日)收盤價為98.2元。近5日股價上漲5.56%，標普指數上漲1.41%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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