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鉅亨速報 - Factset 最新調查：斑馬科技(ZBRA-US)EPS預估上修至13.13元，預估目標價為386.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-30 10:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對斑馬科技(ZBRA-US)做出2024年EPS預估：中位數由12.75元上修至13.13元，其中最高估值13.6元，最低估值12.6元，預估目標價為386.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值13.6(13.17)17.319.6622
最低值12.6(12.41)15.0216.722
平均值13.11(12.8)15.8917.8722
中位數13.13(12.75)15.8117.6422

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值49.76億55.28億58.79億62.12億
最低值48.26億50.98億54.57億62.12億
平均值49.14億53.03億56.26億62.12億
中位數49.43億52.67億56.16億62.12億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS9.979.3515.528.805.72
營業收入44.43億44.54億56.29億56.94億45.99億

詳細資訊請看美股內頁：
斑馬科技(ZBRA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSZBRA

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