鉅亨速報 - Factset 最新調查：斑馬科技(ZBRA-US)EPS預估上修至13.13元，預估目標價為386.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-30 10:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對斑馬科技(ZBRA-US)做出2024年EPS預估：中位數由12.75元上修至13.13元，其中最高估值13.6元，最低估值12.6元，預估目標價為386.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|13.6(13.17)
|17.3
|19.66
|22
|最低值
|12.6(12.41)
|15.02
|16.7
|22
|平均值
|13.11(12.8)
|15.89
|17.87
|22
|中位數
|13.13(12.75)
|15.81
|17.64
|22
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|49.76億
|55.28億
|58.79億
|62.12億
|最低值
|48.26億
|50.98億
|54.57億
|62.12億
|平均值
|49.14億
|53.03億
|56.26億
|62.12億
|中位數
|49.43億
|52.67億
|56.16億
|62.12億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|9.97
|9.35
|15.52
|8.80
|5.72
|營業收入
|44.43億
|44.54億
|56.29億
|56.94億
|45.99億
詳細資訊請看美股內頁：
斑馬科技(ZBRA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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