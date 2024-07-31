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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：斑馬科技ZBRA-US的目標價調升至370元，幅度約5.71%

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 22:15

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對斑馬科技(ZBRA-US)提出目標價估值：中位數由350元上修至370元，調升幅度5.71%。其中最高估值403元，最低估值290元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予斑馬科技評價：積極樂觀9位、保持中立9位、保守悲觀1位。

斑馬科技今(31日)收盤價為356.21元。近5日股價上漲5.71%，標普指數下跌2.15%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股ZBRA市場預估目標價

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