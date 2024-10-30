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鉅亨速報 - Factset 最新調查：智原(3035-TW)EPS預估下修至5.12元，預估目標價為330元

鉅亨網新聞中心 2024-10-30 08:10


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對智原(3035-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.54元下修至5.12元，其中最高估值6.7元，最低估值4.12元，預估目標價為330元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年2027年
最高值6.7(6.7)1417.4427.97
最低值4.12(4.72)7.4112.3627.97
平均值5.09(5.53)9.6914.4927.97
中位數5.12(5.54)9.313.6827.97

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年2027年
最高值12,043,00022,178,00024,273,00040,645,000
最低值10,993,00014,336,00018,938,00040,645,000
平均值11,405,96015,882,49020,783,33040,645,000
中位數11,508,00015,393,00019,139,00040,645,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS6.399.884.651.08
營業收入
(單位：新台幣千元)		11,965,57413,065,1558,085,2015,495,307

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3035/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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