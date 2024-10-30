鉅亨速報 - Factset 最新調查：智原(3035-TW)EPS預估下修至5.12元，預估目標價為330元
鉅亨網新聞中心 2024-10-30 08:10
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對智原(3035-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.54元下修至5.12元，其中最高估值6.7元，最低估值4.12元，預估目標價為330元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.7(6.7)
|14
|17.44
|27.97
|最低值
|4.12(4.72)
|7.41
|12.36
|27.97
|平均值
|5.09(5.53)
|9.69
|14.49
|27.97
|中位數
|5.12(5.54)
|9.3
|13.68
|27.97
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12,043,000
|22,178,000
|24,273,000
|40,645,000
|最低值
|10,993,000
|14,336,000
|18,938,000
|40,645,000
|平均值
|11,405,960
|15,882,490
|20,783,330
|40,645,000
|中位數
|11,508,000
|15,393,000
|19,139,000
|40,645,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|6.39
|9.88
|4.65
|1.08
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|11,965,574
|13,065,155
|8,085,201
|5,495,307
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3035/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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