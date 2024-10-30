鉅亨速報 - Factset 最新調查：中砂(1560-TW)EPS預估下修至7.59元，預估目標價為365元
鉅亨網新聞中心 2024-10-30 08:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對中砂(1560-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.79元下修至7.59元，其中最高估值8.1元，最低估值6.86元，預估目標價為365元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|8.1(8.73)
|11.51
|16.05
|最低值
|6.86(6.86)
|6.72
|16.05
|平均值
|7.55(7.74)
|9.99
|16.05
|中位數
|7.59(7.79)
|10.1
|16.05
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|7,069,000
|8,518,000
|10,100,000
|最低值
|6,860,000
|7,203,000
|10,100,000
|平均值
|7,002,860
|8,046,140
|10,100,000
|中位數
|7,039,000
|8,211,000
|10,100,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.91
|8.71
|4.78
|3.63
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,380,904
|6,907,619
|6,027,838
|5,156,550
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1560/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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