鉅亨速報 - Factset 最新調查：福特汽車(F-US)EPS預估下修至1.85元，預估目標價為11.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-30 02:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對福特汽車(F-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.88元下修至1.85元，其中最高估值2元，最低估值1.67元，預估目標價為11.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2(2)
|2.42
|2.59
|2.91
|最低值
|1.67(1.67)
|1.52
|0.75
|1.1
|平均值
|1.85(1.87)
|1.83
|1.82
|1.96
|中位數
|1.85(1.88)
|1.8
|1.78
|1.86
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,854.00億
|1,929.73億
|2,022.58億
|1,977.17億
|最低值
|1,782.51億
|1,723.22億
|1,743.19億
|1,818.37億
|平均值
|1,824.94億
|1,823.37億
|1,855.39億
|1,897.77億
|中位數
|1,827.00億
|1,797.40億
|1,831.83億
|1,897.77億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.01
|-0.32
|4.49
|-0.49
|1.09
|營業收入
|1,559.00億
|1,271.44億
|1,363.41億
|1,580.57億
|1,761.91億
詳細資訊請看美股內頁：
福特汽車(F-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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