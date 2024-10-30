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鉅亨速報 - Factset 最新調查：福特汽車(F-US)EPS預估下修至1.85元，預估目標價為11.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-30 02:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對福特汽車(F-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.88元下修至1.85元，其中最高估值2元，最低估值1.67元，預估目標價為11.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2(2)2.422.592.91
最低值1.67(1.67)1.520.751.1
平均值1.85(1.87)1.831.821.96
中位數1.85(1.88)1.81.781.86

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1,854.00億1,929.73億2,022.58億1,977.17億
最低值1,782.51億1,723.22億1,743.19億1,818.37億
平均值1,824.94億1,823.37億1,855.39億1,897.77億
中位數1,827.00億1,797.40億1,831.83億1,897.77億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.01-0.324.49-0.491.09
營業收入1,559.00億1,271.44億1,363.41億1,580.57億1,761.91億

詳細資訊請看美股內頁：
福特汽車(F-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSF

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