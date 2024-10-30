中國救經濟 路透：考慮增發人民幣10兆債券

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-10-30 07:30

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據《路透社》周二（29 日）報導，知情人士表示，中國全國人大常委會將於 11 月 4 日至 8 日開會，希望於會議最後一天通過新的財政刺激方案，包括發行價值 6 兆的債券，這些資金部分將透過特別國債籌款。

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消息人士說，這些價值 6 兆的債券，將在 3 年內（含 2024 年）發行，籌得資金主要用於幫助地方政府因應隱性債務的風險。

知情人士提及，全國人大常委會有望全數或部分批准在未來 5 年內發行價值 4 兆的專項債券，用於購買閒置土地和存量商品房的收儲項目。

如果全國人大一次性批准該專項債券發行，而不是分階段批准，此輪財政刺激政策的規模可能會增加到 10 兆元以上。

全國人大常委會召開會議的時間點，適逢美國 11 月 5 日總統大選當周。消息人士說，這讓北京擁有更大的彈性，可以根據選舉結果調整財政刺激方案，包括總規模。

兩名知情人士指出，如果川普重返白宮，北京可能宣布更強而有力的財政刺激方案，原因是川普當選可能會導致中國面臨更大經濟逆風。川普矢言，若當選將對中國商品課徵 60% 關稅。

中國省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆三中全會精神專題研討班，周二在中央黨校（國家行政學院）開班。中共中央總書記習近平在開班式上強調，各地區各部門要認真貫徹中央政治局確定的一系列重大舉措，把各項存量政策和增量政策落實到位，打好組合拳，切實抓好後兩個月的各項工作，努力實現全年經濟社會發展目標任務。