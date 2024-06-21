台表科5元股息訂7/11除息 估今年獲利增幅優於營收成長

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-21 18:33

積極擴充海外營運規模的 SMT 及 PCBA 的台表科 (6278-TW) 今 (21) 日召開股東會，隨後並敲定股東會通過的 5 元股息在 7 月 11 日除息交易，股息 8 月 9 日發放；台表科 今 (2024) 年將有墨西哥、越南二座新廠加入，有利於推升生產量能，預估全年營收小幅增長。

台表科因接單的部分客戶生產模式改為代工不代料，對營收產生影響，但因此台表科就不用負擔呆料風險，有助於毛利率向上，預期 2024 年獲利的成長幅度較大。

台表科日前公布的最新獲利，2024 年 5 月單月營收爲 38.76 億元，年減 5.79%，自結單月稅後純益爲 3.21 億元，年增 68.95%，單月每股純益達 1.1 元。台表科在 2024 年陸續將有擴充的越南及墨西哥廠產能加入，可望帶動今年全年營運重返成長。

台表科在 2024 年首季財報營收爲 109.29 億元，毛利率爲 11.84%，季增 0.79 個百分點，年增 2.43 個百分點，稅後純益爲 6.81 億元，季增約 5.9%，年增 1.39 倍，每股純益爲 2.33 元。

台表科 2024 年 5 月單月營收爲 38.76 億元，月減 2.57%，年減 5.79%；累計 2024 年 1-5 月營收 187.82 億元，年增 7.68%。

台表科 2024 年有墨西哥、越南二座新廠加入，其中規劃越南設置 8 條 SMT 線，在墨西哥設置 4 條 SMT 線，其中墨西哥新廠的設立，主要爲配合電動車廠於北美市場的需求，兩座新廠的加入，將推升台表科的 SMT 線數目 230 條。台表科 2024 年的成長動能包括記憶體、電動車及車用、網通生產的需求。