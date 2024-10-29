青浦長三角示範區 迎來3萬人「華為小鎮」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-29 16:50

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「通勤、租房子。」在一個以華為上海員工為主的社群，這兩個詞成為討論焦點。

2024 年 10 月，首批 3,000 餘名員工開始入駐華為上海青浦練秋湖研發中心。緊隨其後，今年春節前夕，超過 2 萬 5,000 名來自上海等地的員工陸續遷入此處，到 2025 年年底，這座研發中心將接納超過 3 萬名員工。

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練秋湖研發中心，將會成為華為全球規模最大的研發中心。

據《界面新聞》周二（29 日）報導，社群中的華為員工，各自憂慮並不相同。有人焦急尋求房屋租賃的訊息；也有上海市區的購房者計算通勤距離發現，搬遷後到新辦公室需要平均超過 4 小時，過長的通勤時間，讓他們不得不考慮是否要在當地租房子或買房子。

一位華為員工說，從下發搬遷通知到正式遷移，前後約有一個月的時間，首批遷移的主要集中在無線業務，而汽車業務的員工尚在上海金橋辦公室，等待後續通知。

這一安排或與華為車 BU 項目即將獨立的傳聞有關。

數據顯示，華為練秋湖研發中心佔地約 2,400 畝，建築面積達 206 萬平方公尺。總投資約 110 億人民幣（下同）。這一建築面積是華為松山湖基地的 2 倍。

練秋湖將成為華為未來技術創新的核心基地，將承載涵蓋海思晶片、5G 與 6G 無線技術、智慧手機、汽車、數位能源領域的研究。

華為一確定搬遷時間，青浦練秋湖的租賃市場迅速火熱。

練秋湖研發中心位於上海青浦區西岑村。距離研發中心最近的現代化小區為華岑佳苑。該小區是附近居民動遷安居房。

「本村居民多數分到了 3 套左右的房子，其中一些年輕人已經在青浦中心城區附近置業，方便上下班，因此華岑佳苑約三分之二的房子是空置的。」一位該小區居民說。

「目前小區的房源已經不多了，出來一套就被租走一套，其中大多數是二房東。」一位出租的居民說，「二房東以 1,000 元每月的價格，簽下了 6 年的長約。也有仲介要求簽 10 年」。

目前仲介開出「三室一廳戶型，7,500 元」的價格，且「只有基本的電器，其餘自配」。

房屋租賃網站顯示，該小區的租金在一個月前仍落在 2,600 左右，一個月不到就翻了三倍。