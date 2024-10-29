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鉅亨速報 - Factset 最新調查：數位不動產信託(DLR-US)EPS預估下修至1.49元，預估目標價為176.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-29 10:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對數位不動產信託(DLR-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.52元下修至1.49元，其中最高估值2.03元，最低估值1.15元，預估目標價為176.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.03(2.03)1.942.232.28
最低值1.15(1.15)0.831.261.56
平均值1.5(1.51)1.271.591.88
中位數1.49(1.52)1.271.551.8

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值56.22億67.82億81.05億93.17億
最低值55.52億59.24億62.18億68.81億
平均值55.83億61.09億67.95億79.73億
中位數55.82億60.38億67.27億74.57億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.351.005.941.113.00
營業收入32.09億39.04億44.28億46.92億54.77億

詳細資訊請看美股內頁：
數位不動產信託(DLR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDLR

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