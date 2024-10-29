鉅亨速報 - Factset 最新調查：數位不動產信託(DLR-US)EPS預估下修至1.49元，預估目標價為176.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-29 10:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對數位不動產信託(DLR-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.52元下修至1.49元，其中最高估值2.03元，最低估值1.15元，預估目標價為176.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.03(2.03)
|1.94
|2.23
|2.28
|最低值
|1.15(1.15)
|0.83
|1.26
|1.56
|平均值
|1.5(1.51)
|1.27
|1.59
|1.88
|中位數
|1.49(1.52)
|1.27
|1.55
|1.8
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|56.22億
|67.82億
|81.05億
|93.17億
|最低值
|55.52億
|59.24億
|62.18億
|68.81億
|平均值
|55.83億
|61.09億
|67.95億
|79.73億
|中位數
|55.82億
|60.38億
|67.27億
|74.57億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.35
|1.00
|5.94
|1.11
|3.00
|營業收入
|32.09億
|39.04億
|44.28億
|46.92億
|54.77億
詳細資訊請看美股內頁：
數位不動產信託(DLR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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