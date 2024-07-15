全支付滲透民生需求 繳停車費服務開通
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-15 19:03
為推廣數位化繳費服務，全聯旗下全支付今 (15) 日宣布，即日起開放 APP 綁定信用卡繳納全台 18 縣市路邊停車費，持續滲透消費者的各種民生需求。
全支付說明，全支付 APP 可選擇綁定國泰世華銀行、玉山銀行、台新銀行、永豐銀行、聯邦銀行、第一銀行、華泰銀行、凱基銀行、彰化銀行、華南銀行、兆豐銀行和新光銀行等 12 家銀行信用卡，以信用卡繳納路邊停車費，使用者並可透過 APP 查詢停車費、繳納停車費，並設定自動扣繳。
由於台中市政府交通局舉辦臺中停車最速 PAY 活動，7 月 20 日起至 8 月 19 日使用行動支付繳納台中市路邊停車費享 8 折優惠，全支付也藉此再加碼推廣，使用全支付繳納台中路邊停車費再享全點 5% 回饋。
此外，全支付也藉由擁有千億市場規模的手搖飲，全力拓展電支版圖，在暑期消費旺季期間，即日起至 9 月 30 日，攜手全台 28 大人氣手搖飲品牌，提供消費最高享全點 15% 回饋。
同時，即日起至 9 月 30 日，消費者於全支付各合作通路 (適用全聯與日本跨境以外通路) 使用帳戶付款，皆可享筆筆全點 1.5% 回饋無上限，連結指定銀行再加碼，國泰世華銀行、元大銀行帳戶付款筆筆全點 2% 回饋，可與各通路優惠活動疊加。
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