全球社經環境將迎深刻變革！華為：未來10年智能科技將改造八大領域

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-29 11:03

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中國科技大廠華為今年 9 月發布《華為智能世界 2030 報告》，對未來十年智慧技術如何塑造全球社會、經濟和環境發展的深刻洞察，從醫療、農業、居住、出行、城市建設、企業、能源和數位可信等八個關鍵領域的展望，描繪未來技術與產業深度融合的前景。

醫療領域方面，華為在報告中指出，到 2030 年，ICT 技術將推動全球醫療體系的發展，AI、物聯網和大數據等技術的深入應用將大大提升醫療服務的品質，屆時全球通用計算總量將增加 10 倍，而 AI 計算量將成長 4000 倍。

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報告還探討智慧醫療的未來場景，透過大數據和 AI 技術進行疾病預測、公共衛生監測，以及利用智慧病理檢測和電子病歷系統，提升醫療診斷的精度和效率。這些技術創新將有效解決全球老化加劇、慢性病高發和醫療資源分配不均等問題，帶來普惠醫療的廣泛應用。

農業領域也將在智慧化技術的推動下發生深刻變革。到 2030 年，全球數據總量將達到 2020 年的 23 倍，農業生產將更多依賴於數據驅動。精準農業和智能化生產將提升農業效率，確保全球糧食供應的安全與永續性發展。

報告預測未來農業將通過智慧感測器、無人機、自動化設備等技術實時監控農作物的生長狀況、土壤品質和氣候條件，這些數據將幫助農民靈活調整農業策略，優化種植方案，進而提高產量，例如利用農情多元數據圖譜，精準判斷作物所需的水、肥、溫度等要素，打造「垂直農場」，減少農業資源浪費，增強抗風險能力。利用 ICT 技術創建的智慧農場，不僅能提高產量，還能保證食品的綠色環保。

居住領域上，報告中則詳述 2030 年智慧家居和居住空間的未來趨勢。隨著光纖寬頻技術、全息通訊和下一代物聯網操作系統的發展，未來家居生活將更智慧化和人性化。人們將在數位化的物品管理、智慧配送系統以及無縫的居住環境自適應技術中，享受更加便利和舒適的生活。

未來的家庭將配備更多智慧設備和感測器，家居設備之間的聯動將實現物與物的自動交互，例如基於家庭雲端運算平台的智慧家居系統，將透過 AI 引擎即時處理使用者行為數據，為所有使用者提供個人化的居住體驗。

出行方面，報告預測到 2030 年，全球電動車銷量將佔汽車總銷量的 82%，自駕技術和車路雲協同系統的應用將顯著提升交通出行的效率和安全性。智慧網聯汽車將與路側基礎設施、雲控平台即時通信，優化交通管理，減少交通擁堵，降低碳排放。

在城市建設領域上，報告預測到全球光纖寬頻用戶到 2030 年將達到 16 億，家庭寬頻的滲透率將達到 25%，這些基礎設施的建設將推動城市的數位化轉型，提升城市治理能力。智慧城市將透過大數據、雲端運算和 AI 技術實現城市資源的優化配置，提升公共服務品質和效率。城市中的智慧交通系統、環境監控系統、能源管理系統將實現物聯網化，城市的運行將更加綠色、高效和智慧化。

報告還提出「智能空間」的概念，未來的城市建築、交通設施和公共服務將與人們的日常生活無縫銜接，透過智慧化的交互體驗提升城市的宜居性。

企業方面，2030 年全球製造業將迎來新質生產力的變革。協作機器人、自動化移動機器人 (AMR) 等新型生產力工具將在製造業中廣泛應用，顯著提升企業生產效率和韌性。AI 和大數據技術的深入應用將推動企業的數位化轉型，透過智慧化的生產管理系統優化資源配置，提升企業的應變能力。未來企業將更多依賴於雲端計算和 AI 技術，雲端服務的普及率將達到 87%。

能源領域方面，報告稱 2030 年全球再生能源發電量將佔總發電量的 65%，智慧電網和能源互聯網將實現全鏈路數位化管理，推動綠色能源的廣泛應用。透過虛擬電廠、能源雲等技術，能源管理將更加智慧化和高效化，太陽能發電、風能和氫能等清潔能源將成為未來能源系統的重要。

數位可信方面，報告還預測 2030 年隱私增強計算技術將在全球計算中佔據 50% 以上比率，ICT 系統將全面具備量子安全能力。未來，AI 溯源、數位身份和後量子密碼等技術將為數位世界的可信性提供堅實保障。