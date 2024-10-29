字節跳動計劃在歐洲設立AI研發中心 已開始招募大模型技術人才

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-29 08:04

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《澎湃新聞》周一（28 日）揭露，字節跳動準備在歐洲設立人工智慧（AI）研發中心，已開始在歐洲積極招募 LLM（大語言模型）和 AI 領域的頂尖技術人才，加強在全球第二大經濟體中的 AI 研發能力。

今年 9 月初就有媒體報導，字節跳動董事會加入一位歐洲新董事，即法國富商尼爾（Xavier Niel），拓展歐洲市場的意圖明顯。

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字節跳動大模型團隊於 2023 年 2 月開始組建，分別在語言和圖像兩種模態上發力，由 TikTok 產品技術負責人朱文佳帶隊。

2023 年 8 月，字節自研的底層大模型「雲雀」上線，隨即推出 AI 對話產品「豆包」。今年 5 月，字節發布「豆包大模型」家族，發起價格戰，號稱「比行業便宜 99.3%」。

值得注意的是，字節跳動今年在 AI 領域投入力度很大，動作頻頻。

今年 10 月，字節跳動宣布與清華大學合作。清華大學智能產業研究院（AIR）與字節跳動共同成立的可擴展大模型智能技術聯合研究中心（SIALab），在清華大學舉行成立儀式。SIALab 聚焦預訓練大語言模型技術，致力於發展更為通用與可擴展的智慧系統，提升智慧技術在網路以及更多場景、更複雜任務中的表現。

此後字節跳動又殺入 AI 硬體。10 月 10 日，字節跳動發布首款 AI 智慧體耳機 Ola Friend，這是一款開放式耳機，單耳 6.6 克，該款耳機接入字節跳動旗下豆包大模型，並與豆包 App 結合。

今年 8 月，有傳言稱，字節跳動正在祕密籌備成立大模型研究院，並積極招攬人才，原零一萬物核心成員黃文灝、原面壁智能核心成員秦禹嘉已加入字節大模型團隊。

當時知情人士透露：「字節有加強大模型相關研究的長期計畫，但並未決定建立獨立的機構；黃文灝負責技術項目管理和規劃，匯報給朱文佳。」