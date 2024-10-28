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鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至60.7元，預估目標價為210元

鉅亨網新聞中心 2024-10-28 12:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對長榮(2603-TW)做出2024年EPS預估：中位數由59.05元上修至60.7元，其中最高估值72.24元，最低估值38.4元，預估目標價為210元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值72.24(72.24)57.3934.2
最低值38.4(29.29)22.4815.21
平均值58.27(55.37)37.2824.7
中位數60.7(59.05)34.9824.7

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值499,891,000524,359,000383,563,370
最低值408,002,950346,139,000333,541,260
平均值463,947,590404,075,630358,552,310
中位數469,419,010386,111,890358,552,310

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS16.787.0745.575.06
營業收入
(單位：新台幣千元)		276,714,825627,283,761489,406,832207,077,912

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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