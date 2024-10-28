鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至60.7元，預估目標價為210元
鉅亨網新聞中心 2024-10-28 12:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對長榮(2603-TW)做出2024年EPS預估：中位數由59.05元上修至60.7元，其中最高估值72.24元，最低估值38.4元，預估目標價為210元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|72.24(72.24)
|57.39
|34.2
|最低值
|38.4(29.29)
|22.48
|15.21
|平均值
|58.27(55.37)
|37.28
|24.7
|中位數
|60.7(59.05)
|34.98
|24.7
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|499,891,000
|524,359,000
|383,563,370
|最低值
|408,002,950
|346,139,000
|333,541,260
|平均值
|463,947,590
|404,075,630
|358,552,310
|中位數
|469,419,010
|386,111,890
|358,552,310
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|16.7
|87.07
|45.57
|5.06
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|276,714,825
|627,283,761
|489,406,832
|207,077,912
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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