中信兄弟封王優惠來了！天天贈紅包、享美食、抽iPhone16

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-28 17:51

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國內近來掀起棒球熱潮，中信兄弟勇奪中華職棒年度總冠軍，喜迎隊史第 10 座。中信銀行為歡慶發卡 50 周年，並感謝廣大球迷支持，自 11 月 1 日起推出中信卡天天領紅包、刷卡請吃麥當勞、喝 CITY CAFE，再抽 50 支 iPhone 16 手機，以及中信銀基金、跨行轉帳折扣、換匯、信貸等多重優惠。

中信銀表示，即日起至 11 月 7 日止，持中信兄弟聯名卡至中信兄弟直營或網路門市，購買中信兄弟商品滿 999 元，登錄中信網路銀行活動專區後，加贈 1000 點超象點回饋，邀請好友申辦中信兄弟聯名卡，加碼送中信兄弟專屬授權商品。

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廣大的中信卡友於 11 月 1 日至 11 月 7 日活動期間，週一於麥當勞單筆消費滿 99 元送蛋捲冰淇淋兌換券、週二及週三單筆滿 149 元送漢堡及中杯可樂兌換券。LINE Pay 綁定中信卡消費，單筆滿 199 元天天皆可領紅包乙份。中信卡友單筆消費滿 499 元，有機會至「中國信託行動銀行 APP」領取 OPENPOINT 55 點兌換序號換 CITY CAFE 大杯拿鐵 1 杯；單筆滿 999 元，限量 50 支 iPhone 16 手機加碼抽。

此外，中信銀亦祭出多項優惠回饋銀行客戶，11 月 1 日起透過中國信託網路銀行或行動銀行申購基金定期定額及機器人理財─智主投，享免申購手續費、信託管理費，11 月 7 日前每日限量 3500 組跨行轉帳免手續費優惠。

11 月 15 日前，美元、澳幣、紐幣優利定存年息最高 6.5%。12 月 31 日前，中信銀行客戶以美元等 14 種幣別定期定額換匯，最高享減碼 3.5 分優惠；中信銀 My Way 外幣數位存款客戶享外幣 ATM 存／提外幣每月一次免手續費優惠；至中信銀開立黃金存摺帳戶免手續費、新設定定期 (不) 定額享終身免手續費、到價撮合手續費 5 折優惠；信貸首期年利率 0.01%，申辦成功再抽 RIMOWA 行李箱。