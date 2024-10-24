降息送分題！黃金今年漲逾50% 中小型股黃金基金具爆發潛力

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-24 17:55

‌



投資人都在問，這兩年若有押寶在什麼主題是送分題 ? 時至今日答案揭曉，就是飆出新高價的 AI 類股與黃金。施羅德 (環) 環球黃金產品經理林良軍指出，由下表可以看出，近一年來，金價每盎司從 1800 美元，至今年 9 月底已突破 2700 美元，漲幅高達 50%，嘉惠黃金相關投資標的，如黃金存摺，黃金 ETF 及黃金基金。擁中小型股爆發力強、金礦投資專家及美元後收等 3 大優勢的黃金基金，更在到短中長期績效上都表現卓著。

（圖: 施羅德投信提供)

‌



林良軍說明，地緣政治衝突升高和市場不確定性推升，金礦股具有避險效益，全球主要機構上調金價至 2800~3000 美元。隨著歐美和中國的短期利率將持續下降，黃金市場尚未完全反映以實物黃金為支撐的黃金現貨價，即便是 ETF 存量減少，仍不影響金價走勢，且最近黃金 ETF 近期有明顯回籠；再者，自 2022 年俄烏戰爭以來，新興市場央行持續在倫敦進行場外交易 (OTC) 大量購買黃金，截至 7 月的黃金採購量達 730 噸，約佔全球年產量 15%，中國購買最大量。

施羅德 (環) 環球黃金基金於短中長期績效表現優異，林良軍彙整三個重點造就了這檔基金績效卓越，一是中小爆發力強：中小型金礦公司缺乏關注，專業經理人精準佈局，價值遭低估標的，二是指數成份股僅 20 檔，該基金追蹤百檔金礦公司，掌握更多投資機會，三，美元後收：提供美元後收級別有利於投資人調度資產靈活配置。以第一個特色來說，對比大型金礦公司與中小型金礦公司今年以來的漲幅，中小型爆發力見真章。