鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估下修至77.87元，預估目標價為3502.5元
鉅亨網新聞中心 2024-10-28 10:11
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對世芯-KY(3661-TW)做出2024年EPS預估：中位數由78.77元下修至77.87元，其中最高估值89.78元，最低估值69.5元，預估目標價為3502.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|89.78(89.78)
|111.3
|189.09
|269.01
|最低值
|69.5(69.5)
|71.14
|109.58
|269.01
|平均值
|77.57(77.76)
|95.59
|147.14
|269.01
|中位數
|77.87(78.77)
|98.33
|148.86
|269.01
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|52,863,000
|64,231,000
|93,338,610
|132,375,600
|最低值
|48,742,150
|42,060,390
|75,737,020
|132,375,600
|平均值
|51,245,350
|56,042,870
|84,204,040
|132,375,600
|中位數
|51,757,000
|56,978,530
|84,270,420
|132,375,600
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|45.47
|25.69
|21.34
|13.61
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,481,576
|13,725,204
|10,428,276
|7,078,919
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3661/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股盤後〉高價IC設計撐場、金控股帶衰 量縮漲55點收23542點
- 【新台股龍捲風】武林永遠不會只有一個人(2) 面板級封裝＋玻璃概念股？
- 〈台股盤後〉鴻海、廣達聯手力抗台積電壓盤 僅小跌7點收23535點
- 臺灣創新科技50指數新增剔除各8檔 00935上市後規模暴增7倍多
下一篇