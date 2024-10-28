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鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估下修至77.87元，預估目標價為3502.5元

鉅亨網新聞中心 2024-10-28 10:11


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對世芯-KY(3661-TW)做出2024年EPS預估：中位數由78.77元下修至77.87元，其中最高估值89.78元，最低估值69.5元，預估目標價為3502.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年2027年
最高值89.78(89.78)111.3189.09269.01
最低值69.5(69.5)71.14109.58269.01
平均值77.57(77.76)95.59147.14269.01
中位數77.87(78.77)98.33148.86269.01

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年2027年
最高值52,863,00064,231,00093,338,610132,375,600
最低值48,742,15042,060,39075,737,020132,375,600
平均值51,245,35056,042,87084,204,040132,375,600
中位數51,757,00056,978,53084,270,420132,375,600

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS45.4725.6921.3413.61
營業收入
(單位：新台幣千元)		30,481,57613,725,20410,428,2767,078,919

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3661/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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