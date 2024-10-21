【新台股龍捲風】武林永遠不會只有一個人(2) 面板級封裝＋玻璃概念股？

鉅亨研報 2024-10-21 18:11

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權王台積電 (2330-TW) 休息，將籌碼與漲幅讓出來給中小型個股，行情就如同徐老師預告的，台灣 50 為領頭羊，由權值股拉抬加權指數，接下來就輪到中小型個股百花齊放，推升今天上市櫃上漲家數超過 1100 家，大盤今天小幅度震盪，再根據龍捲風操盤術，加權日 KD 黃金交叉且站上 80 軸形成極為強勢的高檔鈍化盤，今天震盪可視為洗盤，OTC 日 KD 黃金交叉因此較強，只要本週中小型不大跌，OTC 週 KD 也將黃金交叉，權王台積電 (2330-TW) 再次變成飆股，投信又必須出手顧績效與業績，當然鎖定中小型比較容易拉抬，徐老師要跟投資朋友分享好飆股，台股光輝十月，接下該如何操作？

台股即將突破區間震盪 這是破曉前的關鍵時刻

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徐老師結合國際股市及豐富的經驗 帶你挑戰封關前 108% 獲利

美股怎麼了？台股該怎麼辦？VIX 指數−1.88%，代表美股沒有避險需求，道瓊指數再度創高，道瓊反映傳產趨勢，先前由美國金融股領頭，但要注意台股的金融指數，過前高後回檔，使今天加權指數有壓，不過還要再強調，股市創高不可能是空頭，科技與半導體股的那斯達克與費半指數持續上漲，那斯達克日 KD 黃金交叉並且要攻上 80 軸，本周將開始迎來科技股的財報周，Alphabet 與特斯拉將在周三、週四公布財報，星期三還有歐洲央行總裁發表談話、加拿大央行利率決策兩件大事，這將影響 FED 的利率決策，因為不可能歐洲與加拿大的通膨跟美國差很大，星期五有美國 9 月耐久財訂單的數據，從全球經濟與股市到台股詳細分析，搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，一定要每天鎖定 https://youtu.be/CTfW69PnmFk

台積電唱望先進製程與封裝，AI 持續供不應求，IP 就不可能寂寞，以 AWS 為首之 CSP 業者針對推論應用推出自研晶片，推論重要性提升，將為 ASIC 業者帶來新商機，高價股的世芯 (3661-TW) 今天上漲 5.31%，神盾集團的芯鼎 (6695-TW) 亮燈漲停，安國 (8054-TW) 也要留意，Q4 將看到轉型逐步開花結果，除原有的 ASIC Turnkey 外，CoWoS 後段委託設計服務有望到手，未來先進製程、封裝會以非中國客戶為主，大手筆購入 Arm IP，進一步利用 Arm 生態系資源，擴大市場能見度；矽統 (2363-TW) 已經提示很多次了，沒有訊息是不是不敢操作？矽統現金減資後很多人看不懂，合併聯暻半導體，使營收暴增，日前透過換股併購紘康(6457-TW)，將納入紘康深耕的電池管理晶片、混合訊號微控制器晶片，以及電容式觸控晶片等產品，未來矽統整體之營運規模將明顯提升，還有一檔轉機股，受惠中國去美化，以線型來看底型確立，利用此次【風雲再現 108 專案】跟上徐老師。

道瓊創高，非電族群持續追蹤來億 (6890-TW)，股價超過 400 元，真的不是每個人都願意投入，因此徐老師特別分享銅板股：三芳(1307-TW)，三芳為全球最大的 PU 合成皮革生產商(全球超過 40% 市占率)，主要產品應用於鞋材，佔營收約九成，多家知名運動品牌(NIKE、ADIDAS、Hoka、On Running、New Balance) 都是客戶，旗下子公司貝達先進材料切入先進半導體耗材，專注於 CMP 研磨拋光墊，毛利率高達 45%，隨著中國市場需求增長，預期 2025 年營收翻倍成長。大行情，勿小做!

美國銀行 (BofA) 將輝達的目標價從 165 美元大幅上修至 190 美元，對輝達市場地位的信心不斷增強，天風證券分析師郭明錤在報告中指出，Blackwell 晶片預計 Q4 出貨量在 15-20 萬塊之間，2025Q1 將達到 50-55 萬塊，輝達股價離美銀的目標價還有近 40% 的漲幅，而且 Blackwell 一季出貨就有三倍的成長，投資朋友能不跟上這個大行情嗎？鴻海 (2317-TW) 今天收在 210 元，操作就要根據黃金分割率，一定要到徐老師的 LINE@主頁；今天又有 AI 的消息見報，AI 大餅成連接器廠大利多，看好廠商爭相湧入，宏致 (3605-TW) 在 10 月 9 日的 YT 節目就跟投資朋友分享，鎖定高速傳輸布局，公司表示，AI 高速連接器已於今年 8 月起逐月放量出貨，估下半年營收貢獻將較上半年增加 3 成，另高速連接線內部線和外部線也將在明年首季以及明年中相繼加入量產行列，AI 效益也同樣反映在毛利率上，2024Q2 毛利率為 23.24％，寫下 2021Q2 以來的新高。

展覽出飆股，投資朋友一定要想到徐老師，從 CoWoS 到 FOPLP，有機材質基板將發展至玻璃基板，玻璃基板生產難度高，信號傳輸更完整且耐高溫，不過玻璃切割容易產生破裂問題，因此掌握相關技術就能搶得先機，投資朋友布局個股也要買到最有題材的個股，2024 年 PCB 展將在 10/23 登場，今天同族群的鈦昇 (8027-TW)、悅城(6405-TW) 亮燈漲停，還有哪些個股必須留意，相關概念股直接放在徐老師的 LINE@主頁 https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

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