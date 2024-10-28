以軍向伊朗發動報復性空襲 以色列總理首度發聲：感謝美國
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-28 09:30
以色列上周六（26 日）襲擊伊朗，以色列總理尼坦雅胡周日首度發聲，他表示以色列透過這次襲擊重創伊朗的國防能力，並稱「誰傷害我們，我們就傷害誰」。
「周六凌晨，我們兌現了承諾，嚴重破壞了伊朗的國防能力和生產針對我國的飛彈的能力。」尼坦雅胡稱。
此外，據《CNN》報導，尼坦雅胡感謝美國在以軍對伊朗的襲擊中提供的密切協調和協助，並表示這次襲擊實現了所有目標。
《CNN》稱，拜登政府官員此前表示，美國沒有直接參與這次襲擊，但美方一直與以色列密切磋商。
以色列上周六凌晨向伊朗發動報復性空襲。以色列軍方稱，對伊朗軍事目標採取一系列精準打擊。
不過，伊朗軍方在晚些時候說，以軍對伊朗造成的損失有限。
多國譴責以色列向伊朗發動軍事行動。據日本《共同社》周日報導，日本外相岩屋毅表示，強烈譴責任何使局勢升級的行為。卡達外交部上周六說，關切以色列襲擊伊朗可能造成的後果。突尼西亞外交部上周六說，一年多以來，以色列一直在對巴勒斯坦人民發動「滅絕戰爭」，還公然襲擊黎巴嫩和敘利亞，企圖挑起地區戰爭，破壞地區安全與穩定。
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