以軍向伊朗發動報復性空襲 以色列總理首度發聲：感謝美國

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-28 09:30

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以色列上周六（26 日）襲擊伊朗，以色列總理尼坦雅胡周日首度發聲，他表示以色列透過這次襲擊重創伊朗的國防能力，並稱「誰傷害我們，我們就傷害誰」。

「周六凌晨，我們兌現了承諾，嚴重破壞了伊朗的國防能力和生產針對我國的飛彈的能力。」尼坦雅胡稱。

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此外，據《CNN》報導，尼坦雅胡感謝美國在以軍對伊朗的襲擊中提供的密切協調和協助，並表示這次襲擊實現了所有目標。

《CNN》稱，拜登政府官員此前表示，美國沒有直接參與這次襲擊，但美方一直與以色列密切磋商。

以色列上周六凌晨向伊朗發動報復性空襲。以色列軍方稱，對伊朗軍事目標採取一系列精準打擊。

不過，伊朗軍方在晚些時候說，以軍對伊朗造成的損失有限。