〈走進中國〉公務員考試報名結束 報名人數破310萬！最熱職位「萬裡挑一」

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-10-28 07:31

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本月 24 日是 2025 年中國國家公務員考試報的最後一天，截至當天下午 15 時，總報名人數已經達到 3,196,496 人，審核通過人數也已突破 270 萬，達到 2,749,443 人。

據華圖教育統計，截止 10 月 24 日 15 時，國稅系統通過審查的人數為 1,814,522 人。國稅系統一直是招考的主要部門，2025 年國考中，國稅系統計劃招錄 23,014 人，招錄人數多，因此吸引眾多考生報名。

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最大競爭比為 10665：1，來自中華職業教育社聯絡部的「聯絡部一級主任科員及以下」，此職位總報名人數已經突破 1.5 萬，尚有 5,013 人未審核。

排在此職位後面的是國家知識產權局商標局的「審查部門（三）一級主任科員及以下」，競爭比為 4361：1。

平均競爭比最高的三個系統依序是知識產權局、水利部門、綜合崗，平均競爭比分別為 225.51：1、169.21：1、120.68：1。

競爭比前十名的職位，一般對考生的政治面貌要求相對嚴格，但對考生的基層工作經歷等方面的要求比較寬鬆。大學及以上學歷均可報考。此外，這類職位的專業限制比較寬泛。

今年無人報考職位基本上都分布在海關系統、出入境邊檢總站、鐵路公安局。以上三個系統對考生的政治面貌都有一定要求，且職位的工作強度相對較大。

從區域來看，2025 國考報名人氣最高的地區是北京和廣東，都超過 25 萬。不過，全國國考競爭最激烈的省份卻在西藏，競爭比接近 150：1，將北京、天津等地甩在後頭，更遠高於傳說中的考公大省山東、江蘇和浙江。

據《第一財經》報導，中公教育公考專家李茜對此表示，2025 國考中，西藏的職位有 189 個，其中 161 個是享受政策傾斜的西部艱苦邊遠地區職位，2025 國考對報考地處艱苦邊遠地區的縣（區）級及以下直屬機構的，允許採取調整學歷、專業、工作年限和經歷條件等措施，適當降低進入門檻。

例如，單獨或者綜合採取適當降低學歷要求、放寬專業限制等方式，讓更多人有機會報考。同時，為艱苦邊遠地區單獨劃定筆試合格分數線，以確保這些地區能夠吸引到合適人才。

「其實西藏國考的報名熱度一直很高，不過我今年還是選擇報名，一方面是因為我很向往西藏的社會文化和自然景觀，希望能留在這裡發展，但是當地大企業的招聘機會不多，所以考公是個比較好的選擇。另一方面是因為西藏的報名條件寬鬆，但是真正進面試考上崗位的人的分數，通常不會像東部地區那麼高，所以我決定試試水。」一位近日報考西藏稅務系統國考的考生說。

從報名人數來看，此次國考依然呈現白熱化競爭態勢。據《北京日報》報導，華圖教育申論學科牽頭人程漢寧表示，考生不必太緊張，除了國考之外，還有聯考、市考、事業單位招考等，機會還有很多。