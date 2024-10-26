美小企局大撒幣！取消貸款擔保上限 開啟無限資金機會

鉅亨網編譯許家華 2024-10-26 10:37

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美國小企業管理局（SBA）近日宣布，取消其廣受歡迎的 7(a) 貸款擔保計畫中每位借款人最多只能借 500 萬美元的上限，這一變革為雄心勃勃的企業家提供了建立多元化小企業集合的機會，彷彿在打造他們自己的「小波克夏」。

根據 SBA 的數據，2024 財年該機構共批准了 70242 筆貸款，總額達 311 億美元，平均貸款額為 443097 美元。7(a) 計畫自 1953 年設立以來，一直是小企業獲得資金的最佳途徑，因為該計畫提供 75% 的貸款擔保，降低了貸款人的風險，並且通常不需要抵押，借款人只需提供個人擔保即可。還款期限可長達 25 年，這使得該計劃成為比一般銀行貸款更具經濟效益的選擇。

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新規則的具體變化

此次規則的修改，允許借款人為每家企業申請最多 500 萬美元的貸款，只要這些企業屬於北美工業分類系統（NAICS）的不同子行業。該系統下共有 96 個子行業可供選擇，這一變化為擁有良好信用和經營記錄的企業主擴大業務範圍提供了全新機會。

例如，如果一位企業主擁有一家乾洗店、一家餐館和一家牙科診所，根據新規則，他可以為每家企業分別申請 500 萬美元的貸款，這樣總額可以達到 1500 萬美元，而不再被視為同一「運營領域」的一部分。

政策背景與市場反應

SBA 的一位官員表示，這一改變旨在更好地符合《小企業法》的定義，強調小企業應當是獨立擁有和經營的，且在其領域內不占主導地位。此前，SBA 將所有共同所有權的企業視為同一「運營領域」的一部分，這一做法在過去 70 年中一直未變。

這一變化的時機引發了廣泛猜測。專家指出，這可能與 SBA 推動小額貸款以促進服務不足社區的發展有關。自 2010 年以來，貸款上限從 200 萬美元提高到 500 萬美元，至今未再調整，若考慮通貨膨脹，當前的 500 萬美元上限相當於 720 萬美元。

然而，SBA 並未要求國會提高上限。Truliant 聯邦信用合作社的董事總經理 Ray Drew 表示，這一變化可能是 SBA 為了避免被視為在幫助大公司而採取的策略。他指出，「在華盛頓，人們非常關注小額貸款。」

專家觀點與未來展望

隨著越來越多的人希望收購企業而非創辦企業，這一新規則被業內人士視為一個積極的步驟。專家認為，這將促進多元化布局，雖然在實際經營多家小企業時，可能會面臨挑戰。中小企業法律集團的創始人 Eric Pacifici 指出，這一規則雖然促使人們進行多元化布局，但在實際經營中，成功管理多家企業並非易事。

Drew 也提醒，借款人需具備良好的信用和成功的經營記錄，才能有資格獲得超過 500 萬美元的貸款，因為銀行仍需承擔 25% 的風險。他表示：「如果你想從小企業管理局獲得 5 筆 500 萬美元的貸款，你最好有非常雄厚的經濟實力。普通人不可能全部都獲准。」

總結