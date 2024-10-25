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鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛德華生命科學(EW-US)EPS預估下修至2.58元，預估目標價為75.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-25 20:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對愛德華生命科學(EW-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.62元下修至2.58元，其中最高估值2.8元，最低估值2.47元，預估目標價為75.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.8(2.8)3.113.564.14
最低值2.47(2.48)2.352.62.9
平均值2.6(2.64)2.522.823.24
中位數2.58(2.62)2.462.83.21

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值62.56億60.93億67.87億76.09億
最低值54.16億58.11億62.20億68.77億
平均值59.30億59.41億65.02億72.60億
中位數59.48億59.38億64.90億73.39億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.641.302.382.442.30
營業收入43.48億43.86億52.33億53.82億60.05億

詳細資訊請看美股內頁：
愛德華生命科學(EW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEW

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