鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛德華生命科學(EW-US)EPS預估下修至2.58元，預估目標價為75.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-25 20:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對愛德華生命科學(EW-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.62元下修至2.58元，其中最高估值2.8元，最低估值2.47元，預估目標價為75.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.8(2.8)
|3.11
|3.56
|4.14
|最低值
|2.47(2.48)
|2.35
|2.6
|2.9
|平均值
|2.6(2.64)
|2.52
|2.82
|3.24
|中位數
|2.58(2.62)
|2.46
|2.8
|3.21
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|62.56億
|60.93億
|67.87億
|76.09億
|最低值
|54.16億
|58.11億
|62.20億
|68.77億
|平均值
|59.30億
|59.41億
|65.02億
|72.60億
|中位數
|59.48億
|59.38億
|64.90億
|73.39億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.64
|1.30
|2.38
|2.44
|2.30
|營業收入
|43.48億
|43.86億
|52.33億
|53.82億
|60.05億
詳細資訊請看美股內頁：
愛德華生命科學(EW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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