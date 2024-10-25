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鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南航空(LUV-US)EPS預估上修至0.68元，預估目標價為29.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-25 20:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對西南航空(LUV-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.66元上修至0.68元，其中最高估值0.98元，最低估值0.22元，預估目標價為29.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.98(0.98)2.233.75
最低值0.22(0.22)0.71.412.31
平均值0.67(0.65)1.472.162.81
中位數0.68(0.66)1.532.112.6

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值274.46億294.03億310.78億332.58億
最低值268.34億281.51億296.03億310.75億
平均值273.04億287.76億302.48億319.68億
中位數273.80億287.72億301.98億317.70億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.27-5.441.610.870.76
營業收入224.28億90.48億157.90億238.14億260.91億

詳細資訊請看美股內頁：
西南航空(LUV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLUV

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