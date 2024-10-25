鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南航空(LUV-US)EPS預估上修至0.65元，預估目標價為29.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-25 14:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對西南航空(LUV-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.58元上修至0.65元，其中最高估值0.98元，最低估值0.22元，預估目標價為29.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.98(0.98)
|2.2
|3
|3.75
|最低值
|0.22(0.22)
|0.7
|1.41
|2.31
|平均值
|0.63(0.6)
|1.46
|2.16
|2.85
|中位數
|0.65(0.58)
|1.5
|2.11
|2.68
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|274.37億
|294.03億
|310.69億
|332.58億
|最低值
|268.34億
|281.51億
|296.03億
|310.75億
|平均值
|272.75億
|287.73億
|302.67億
|320.56億
|中位數
|273.44億
|287.87億
|301.98億
|319.46億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.27
|-5.44
|1.61
|0.87
|0.76
|營業收入
|224.28億
|90.48億
|157.90億
|238.14億
|260.91億
詳細資訊請看美股內頁：
西南航空(LUV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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