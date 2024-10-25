鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eni Spa - ADR(E-US)EPS預估下修至3.88元，預估目標價為36.93元
鉅亨網新聞中心 2024-10-25 20:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Eni Spa - ADR(E-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.95元下修至3.88元，其中最高估值4.89元，最低估值3.41元，預估目標價為36.93元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.89(4.89)
|4.83
|5.02
|6.3
|最低值
|3.41(3.4)
|3.47
|3.75
|3.99
|平均值
|3.95(3.95)
|4.06
|4.32
|4.74
|中位數
|3.88(3.95)
|3.96
|4.26
|4.56
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,232.12億
|1,289.00億
|1,403.45億
|1,573.57億
|最低值
|820.55億
|600.10億
|600.68億
|968.42億
|平均值
|1,028.68億
|991.97億
|1,019.20億
|1,252.38億
|中位數
|1,016.92億
|980.63億
|1,006.77億
|1,233.78億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.09
|-5.52
|3.81
|8.32
|3.05
|營業收入
|782.14億
|501.44億
|905.10億
|1,392.67億
|1,013.19億
詳細資訊請看美股內頁：
Eni Spa - ADR(E-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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