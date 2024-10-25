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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eni Spa - ADR(E-US)EPS預估下修至3.88元，預估目標價為36.93元

鉅亨網新聞中心 2024-10-25 20:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Eni Spa - ADR(E-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.95元下修至3.88元，其中最高估值4.89元，最低估值3.41元，預估目標價為36.93元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.89(4.89)4.835.026.3
最低值3.41(3.4)3.473.753.99
平均值3.95(3.95)4.064.324.74
中位數3.88(3.95)3.964.264.56

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1,232.12億1,289.00億1,403.45億1,573.57億
最低值820.55億600.10億600.68億968.42億
平均值1,028.68億991.97億1,019.20億1,252.38億
中位數1,016.92億980.63億1,006.77億1,233.78億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.09-5.523.818.323.05
營業收入782.14億501.44億905.10億1,392.67億1,013.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Eni Spa - ADR(E-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSE

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