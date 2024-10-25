【新台股龍捲風】特斯拉能扭轉日KD嗎？打破迷思1.2.3(LINE@活動)

鉅亨研報 2024-10-25 18:38

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週五量縮，加權指數拉尾盤，台股收漲 155.93 點，不過加權日 KD 死亡交叉，表示多頭仍須努力，今收週線，加權週 KD 黃金交叉，且站上 80 軸之上，根據龍捲風操盤數，波段多行情持續，昨晚美股特斯拉股價大漲逾 22%，該不會直接上網搜尋特斯拉概念股就買進吧？現階段因為加權日 KD 死亡交叉，所以驚天動地 33 會持續，經常被市場點名的特斯拉概念股─貿聯 (3665-TW) 下跌，同致 (3552-TW) 亮燈漲停，你 / 妳是屬於哪個類型的投資者？上網找資料、聽名牌還是追強勢股，徐老師特別針對每位投資者推出限時活動，現在就告訴徐老師你選股的方式吧！還能領取豪華光復禮 https://forms.gle/FbPvN3Ada3S1jHWK8

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昨日美國公布 10 月綜合 PMI 為 54.3，高於榮枯線 50，顯示經濟活動踏入 Q4 後仍呈現穩定增長，同日公布上周初領失業金人數降至 22.7 萬人，為 10 月來最低，代表美國經濟面沒有太大的問題，特斯拉公布財報後股價迎來慶祝行情，下周輪到 AMD、Google、微軟、Meta、蘋果、Intel 等科技巨頭將公布財報，相關概念股投資朋友要特別留意，從全球經濟與股市到台股詳細分析，搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，每年 Q4 都是行情最強的一季，接下該如何操作？一定要每天鎖定 https://youtu.be/FMiGNZqyZ_c

展覽出飆股，2024 TPCA 展的相關概念股已經提早預告，鑫科 (3663-TW) 在回測 8 月 1 日大量區 80 元後出現支撐，如預期出量上攻，鑫科為臺灣前兩大濺鍍靶材廠，且獨家供應 FOPLP 合金載板，公司隸屬中鋼集團，有併購中鋼精材效益顯現，今天徐老師再帶來新故事，鑫科於今年 5 月併購中鋼精材並取得 70% 股權，中鋼精材主要生產純鈦、鈦合金與鎳基合金，電池領域打入手機大廠供應鏈，提供銲接型陰極鈦輥(過去日本獨享)，供應三星等手機大廠，與美國玻璃基板大廠合作，用於客戶設備當中的鎳基合金材料，鈦邊框廣泛應用於高端 3C 產品，中鋼精材已通過 3C 大廠驗證，為公司未來獲利產品之一，公司表示貴金屬交易營收比重 65%、其中高達 9 成是銀料，白銀漲價將帶動營收、營益率表現，操作與金屬有關的個股，要特別注意貴金屬原物料的價格，老話一句股票是漲再題材，跟上掌握第一手資訊的徐老師，第一步加入徐老師的 LINE@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

特斯拉執行長馬斯克宣布要全力衝刺 AI 量能，旗下德州超級工廠將擴大建置力道，預計 10 月底前增量逾七成，屆時總量將達 5 萬組輝達 H100 晶片的 AI 伺服器，用於訓練自駕車「大腦」，特斯拉主力 AI 伺服器供應商戴爾接單暢旺，台廠中，緯創 (3231-TW) 為戴爾 AI 伺服器主機板最大協力廠，今天緯創 (3231-TW) 的股價上漲 5.02%；美國銀行 (BofA) 將輝達的目標價從 165 美元大幅上修至 190 美元，徐老師最先預告輝達 B300 的題材，散熱我們特別的點名的個股，如建準 (2421-TW)、機殼跨界發展的晟銘電(3013-TW) 與迎廣 (6117-TW) 也都有漲，最受惠 GB200 的鴻海 (2317-TW) 要怎麼操作？跟隨徐老師利用黃金分割率找買賣點，直接到徐老師的 LINE@主頁

台積電再傳漲價！晶片業者表示，台積電近期已向多家客戶釋出 2025 年代工報價，5/4/3 奈米製程再度調漲，最高衝上 10%，且台積電已陸續向客戶確認 2 奈米產品藍圖，代工報價衝上 3 萬美元以上，由於無法轉單三星、英特爾，因此也只能照台積電時程開始釋出訂單，先進製程持續暢旺，CPO 族群也不寂寞，聯亞 (3081-TW) 解除處置第一天，股價震盪大，最後收漲 4.34%，聯亞的美國主要客戶從 Q2 開始新增 800G 應用在資料中心的產品，預期其生命週期可以延續到 2 年以上，1.6T 產品初期將用於 AI 應用，預計 2024 年底或 2025Q1 進入量產，此外中國資料中心用的產品將在 Q4 量產，終端客戶為中國的 CSP 業者，中國矽光客戶的下一代 LD 等產品也在開發、驗證中，公司預期 Q4 在美國、中國兩大客戶群持續增加需求之下，營收將季增約 20% 左右。

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