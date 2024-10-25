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鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅林斯(ROL-US)EPS預估下修至0.99元，預估目標價為51.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-25 14:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對羅林斯(ROL-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.01元下修至0.99元，其中最高估值1.01元，最低估值0.97元，預估目標價為51.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.01(1.02)1.151.31.38
最低值0.97(0.98)1.031.21.38
平均值0.99(1.01)1.11.231.38
中位數0.99(1.01)1.111.211.38

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值33.87億36.85億40.20億43.65億
最低值33.62億35.98億37.96億42.83億
平均值33.75億36.54億39.29億43.24億
中位數33.75億36.72億39.35億43.24億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.410.530.710.750.89
營業收入20.15億21.61億24.24億26.96億30.73億

詳細資訊請看美股內頁：
羅林斯(ROL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSROL

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