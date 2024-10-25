鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅林斯(ROL-US)EPS預估下修至0.99元，預估目標價為51.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-25 14:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對羅林斯(ROL-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.01元下修至0.99元，其中最高估值1.01元，最低估值0.97元，預估目標價為51.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.01(1.02)
|1.15
|1.3
|1.38
|最低值
|0.97(0.98)
|1.03
|1.2
|1.38
|平均值
|0.99(1.01)
|1.1
|1.23
|1.38
|中位數
|0.99(1.01)
|1.11
|1.21
|1.38
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|33.87億
|36.85億
|40.20億
|43.65億
|最低值
|33.62億
|35.98億
|37.96億
|42.83億
|平均值
|33.75億
|36.54億
|39.29億
|43.24億
|中位數
|33.75億
|36.72億
|39.35億
|43.24億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.41
|0.53
|0.71
|0.75
|0.89
|營業收入
|20.15億
|21.61億
|24.24億
|26.96億
|30.73億
詳細資訊請看美股內頁：
羅林斯(ROL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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