鉅亨速報 - Factset 最新調查：KKR & Co. Inc(KKR-US)EPS預估上修至4.68元，預估目標價為153.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-25 14:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對KKR & Co. Inc(KKR-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.58元上修至4.68元，其中最高估值4.96元，最低估值4.35元，預估目標價為153.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.96(4.94)
|6.56
|8.51
|8.66
|最低值
|4.35(4.35)
|5.57
|6.85
|8.66
|平均值
|4.65(4.6)
|6.03
|7.32
|8.66
|中位數
|4.68(4.58)
|5.98
|7.3
|8.66
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|79.07億
|106.77億
|185.76億
|136.73億
|最低值
|66.07億
|85.63億
|103.20億
|136.73億
|平均值
|71.75億
|95.72億
|124.25億
|136.73億
|中位數
|72.26億
|94.95億
|115.78億
|136.73億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.54
|3.37
|7.31
|-1.21
|4.09
|營業收入
|47.18億
|44.59億
|188.69億
|52.88億
|164.45億
詳細資訊請看美股內頁：
KKR & Co. Inc(KKR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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