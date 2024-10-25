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鉅亨速報 - Factset 最新調查：KKR & Co. Inc(KKR-US)EPS預估上修至4.68元，預估目標價為153.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-25 14:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對KKR & Co. Inc(KKR-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.58元上修至4.68元，其中最高估值4.96元，最低估值4.35元，預估目標價為153.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.96(4.94)6.568.518.66
最低值4.35(4.35)5.576.858.66
平均值4.65(4.6)6.037.328.66
中位數4.68(4.58)5.987.38.66

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值79.07億106.77億185.76億136.73億
最低值66.07億85.63億103.20億136.73億
平均值71.75億95.72億124.25億136.73億
中位數72.26億94.95億115.78億136.73億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.543.377.31-1.214.09
營業收入47.18億44.59億188.69億52.88億164.45億

詳細資訊請看美股內頁：
KKR & Co. Inc(KKR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKKR

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