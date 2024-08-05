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鉅亨速報

盤中速報 - S&P 500大跌3.16%，報5177.6點

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 22:02


截至台北時間05日09:50，S&P 500下跌168.96點（或3.16%），暫報5177.60點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-2.06%
  • 近 1 月：-3.44%
  • 近 3 月：+4.27%
  • 近 6 月：+7.82%
  • 今年以來：+12.09%

焦點個股


S&P 500成分股以英特爾(INTC-US)領跌。英特爾(INTC-US)下跌26.06%；超捷國際(MCHP-US)下跌10.6%；保德信金融(PRU-US)下跌9.98%；KKR & Co. Inc(KKR-US)下跌9.29%；繽客控股(BKNG-US)下跌9.17%。

部分成分股表現相對穩健，高樂氏(CLX-US)上漲7.42%；GoDaddy公司(GDDY-US)上漲6.96%；MarketAxess控股(MKTX-US)上漲6.06%；瑞斯邁(RMD-US)上漲4.23%；公共存儲(PSA-US)上漲3.94%。

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S&P 5005222.6-2.32%
英特爾19.9499-7.12%
超捷國際74.9-0.70%
保德信金融105.58-4.24%
KKR & Co. Inc101.48-6.57%
繽客控股3251.63-2.30%
高樂氏144.840.52%
GoDaddy公司146.94-2.85%
MarketAxess控股226.61-3.42%
瑞斯邁215.11-3.81%
公共存儲309.82-0.67%

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