盤中速報 - S&P 500大跌3.16%，報5177.6點
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 22:02
截至台北時間05日09:50，S&P 500下跌168.96點（或3.16%），暫報5177.60點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.06%
- 近 1 月：-3.44%
- 近 3 月：+4.27%
- 近 6 月：+7.82%
- 今年以來：+12.09%
焦點個股
S&P 500成分股以英特爾(INTC-US)領跌。英特爾(INTC-US)下跌26.06%；超捷國際(MCHP-US)下跌10.6%；保德信金融(PRU-US)下跌9.98%；KKR & Co. Inc(KKR-US)下跌9.29%；繽客控股(BKNG-US)下跌9.17%。
部分成分股表現相對穩健，高樂氏(CLX-US)上漲7.42%；GoDaddy公司(GDDY-US)上漲6.96%；MarketAxess控股(MKTX-US)上漲6.06%；瑞斯邁(RMD-US)上漲4.23%；公共存儲(PSA-US)上漲3.94%。
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