鉅亨速報 - Factset 最新調查：FirstService Corp(FSV-US)EPS預估上修至4.88元，預估目標價為200.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-25 14:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對FirstService Corp(FSV-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.79元上修至4.88元，其中最高估值5.05元，最低估值4.77元，預估目標價為200.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|5.05(4.9)
|5.83
|6.27
|最低值
|4.77(4.76)
|5.41
|5.96
|平均值
|4.89(4.8)
|5.58
|6.11
|中位數
|4.88(4.79)
|5.58
|6.09
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|51.69億
|56.18億
|58.90億
|最低值
|50.50億
|53.88億
|57.57億
|平均值
|51.14億
|55.09億
|58.15億
|中位數
|51.16億
|55.11億
|57.98億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-6.58
|2.02
|3.05
|2.72
|2.24
|營業收入
|24.07億
|27.72億
|32.49億
|37.46億
|43.35億
詳細資訊請看美股內頁：
FirstService Corp(FSV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：德克斯戶外用品(DECK-US)EPS預估上修至5.46元，預估目標價為185.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：KKR & Co. Inc(KKR-US)EPS預估上修至4.68元，預估目標價為153.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Appfolio Inc - Class A(APPF-US)EPS預估上修至4.35元，預估目標價為280.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADRTLK-US的目標價調降至24.69元，幅度約3.3%
上一篇
下一篇