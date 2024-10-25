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鉅亨速報 - Factset 最新調查：FirstService Corp(FSV-US)EPS預估上修至4.88元，預估目標價為200.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-25 14:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對FirstService Corp(FSV-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.79元上修至4.88元，其中最高估值5.05元，最低估值4.77元，預估目標價為200.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值5.05(4.9)5.836.27
最低值4.77(4.76)5.415.96
平均值4.89(4.8)5.586.11
中位數4.88(4.79)5.586.09

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值51.69億56.18億58.90億
最低值50.50億53.88億57.57億
平均值51.14億55.09億58.15億
中位數51.16億55.11億57.98億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-6.582.023.052.722.24
營業收入24.07億27.72億32.49億37.46億43.35億

詳細資訊請看美股內頁：
FirstService Corp(FSV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFSV

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