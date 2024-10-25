中印領導人睽違5年見面！紐約時報：暫時擱置衝突 專注發展經濟

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-25 17:07

‌



中國大陸國家主席習近平與印度總理莫迪周三 (23 日) 在俄羅斯喀山金磚峰會舉行正式會談，兩國領袖睽違 5 年首次舉行雙邊會晤，印度還特地感謝俄國為此次會晤提供機會。

2019 年，習近平對印度進行非正式訪問，與莫迪在清奈 0 舉行會談，但 2020 年中印邊境爆發衝突後，兩國關係急劇惡化，雙方領導人就再也沒有進行過任何會晤。

‌



《紐約時報》報導指出，中印都有動力將兩國關係的關注點從軍事對峙轉向其他領域，暫時擱置衝突能讓兩國均集中精力發展自身經濟。「在美國試圖拉攏印度制衡中國的背景下，中印關係緩和對全球政治環境帶來重要影響。」

今年 8 月 29 日，中印代表團在北京共同主持中印邊境事務磋商和協調工作機制第 31 次會議，雙方同意根據兩國外長近期達成的重要共識精神，共同推動邊境局勢早日結束。

印度外長蘇傑生上月說，印中邊境談判取得一些進展，回到 2020 年初始狀態，雙方在一線的人員已經脫離接觸，且蘇傑生還提到結束長達 4 年的軍事對峙。中國外交部周二也確認，已就邊境有關問題跟印度達成解決方案，並將落實方案。

習、莫兩人會面意味著中印打破外交僵局，最高層接觸能使改善關係的動力落實到政策層面，轉化為具體可行的操作。

習近平周三在會晤莫迪時表示，中印同為文明古國、發展中大國、全球南方重要成員，都處在國家現代化建設關鍵時期。中印關係本質是兩個 14 億多人口的相鄰發展中大國如何相處，發展是兩國最大公約數。雙方應加強溝通合作，增進戰略互信，堅持互為發展機遇、互不構成威脅、是合作夥伴而非競爭對手等重要共識，走相鄰大國和睦相處、共同發展之路，為廣大發展中國家聯合自強作出表率，為推動世界多極化、國際關係民主化貢獻力量。

莫迪表示，印中關係穩定發展至關重要，事關兩國 28 億人民福祉和未來，對地區乃至世界和平與穩定意義重大。在複雜國際形勢下，印中合作有利於促進經濟復甦和世界多極化，印方願同中方加強戰略溝通，拓展互利合作，在多邊框架內加強溝通合作。

兩位領導人積極評價近期雙方就解決邊境地區有關問題取得的重要進展，並同意發揮好兩國邊界問題特別代表會晤機制作用，維護邊境地區和平安寧，尋求公平合理解決方案，兩國外長和各層級官員開展對話，推動兩國關係重回穩定發展軌道，在多邊場合加強溝通合作，維護發展中國家共同利益。

雙方認為，此次會晤具有建設性和重要意義，同意從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係。兩國關係的穩定與發展，對於世界和平穩定、完善全球治理、構建更加公正合理的國際秩序具有重要意義。

專家表示，此次中印就邊境問題達成解決方案，將進一步推動邊境地區的穩定，未來隨著邊境問題的逐步解決，中印兩國在軍事領域的交流與合作也有望進一步加強。

雙方關係改善也為經濟合作帶來新的機遇，雙方可以在貿易、投資、基礎設施建設等領域加強合作，實現互利共贏。 例如，在太陽能發電、電池等領域，印度可以藉助中國的技術和經驗，推動本國相關產業的發展，中國企業也可以加大對印度的投資，開拓印度市場。

然而，印度在經貿領域對中國的限制所產生的「寒蟬效應」仍然存在，中方信心的修復需要時間。