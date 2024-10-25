興櫃新兵報到超猛 佳運早盤大漲89% 東方風能漲52%

佳運 ( 7783-TW ) 今 ( 25) 日以每股 108 元登錄興櫃交易，早盤市場買盤強勁，盤中最高價達 202 元，最高漲幅達 89.81%，今天同步登錄興櫃交易的同日登錄興櫃交易的還有東方風能 ( 7786-TW )，盤中最高價達 145 元，漲幅 52.63%。

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而食品類股的的大研生醫 (7780-TW) 爲尚凡國際 (5278-TW) 持股 97.5% 的子公司，將在 10 月 28 日以每股參考價 68 元登錄興櫃交易，主辦券商為凱基證券，並將以「食品工業」產業類別進入資本市場。董事長張家銘表示，大研生醫將持續開發包括日本、澳洲及東南亞等區域市場。