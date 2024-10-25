興櫃新兵報到超猛 佳運早盤大漲89% 東方風能漲52%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-25 12:18
佳運 (7783-TW) 今 ( 25) 日以每股 108 元登錄興櫃交易，早盤市場買盤強勁，盤中最高價達 202 元，最高漲幅達 89.81%，今天同步登錄興櫃交易的同日登錄興櫃交易的還有東方風能 (7786-TW)，盤中最高價達 145 元，漲幅 52.63%。
佳運成立於 2013 年，主要從事重機械搬運及吊裝統包工程整合服務，佳運董事長為張林桂，總經理為簡忠榮，目前股本為 6.24 億元。主辦券商爲永豐金證券，預計登錄興櫃參考價每股 108 元。
佳運 2023 年營收為 12.64 億元，稅前盈餘為 4.43 億元，稅後純益爲 3.68 億元，每股純益為 9.87 元。而依 OTC 資訊顯示，佳運自結 2024 年 1-9 月營收 10.74 億元，毛利率 44.03%，稅後純益 3.07 億元，每股純益 5.36 元。
而食品類股的的大研生醫 (7780-TW) 爲尚凡國際 (5278-TW) 持股 97.5% 的子公司，將在 10 月 28 日以每股參考價 68 元登錄興櫃交易，主辦券商為凱基證券，並將以「食品工業」產業類別進入資本市場。董事長張家銘表示，大研生醫將持續開發包括日本、澳洲及東南亞等區域市場。
大研生醫成立於 2018 年，目前股本爲 6 億元，2023 年營收達 11.9 億元，年增 34%，毛利率 68.36%，稅後純益爲 1.6 億元，年增 77.83%，每股純益 10.32 元；依 OTC 資料顯示，大研生醫 2024 年 1-9 月營收 8.18 億元，毛利率 62.49%，稅後純益 5047 萬元，每股純益爲 0.84 元。
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