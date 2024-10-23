繼電器廠松川前9月賺近半個股本 擬10/30以105元登興櫃

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-23 09:28

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股本 7.26 億元的繼電器廠商松川精密 (7788-TW) 將在 10 月 30 日以 105 元登錄興櫃交易，將進入資本市場，依松川精密自結，2024 年 1-9 月稅後純益達 3.6 億元，逼近 2023 年全年的 3.8 億元，1-9 月每股純益爲 4.95 元。主要推薦券商爲元大證券。

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松川精密 2023 年營收 54.80 億元，稅後淨利 3.77 億元，每股純益 6.17 元；自結 2024 年 1-9 月營收 32.74 億元，毛利率 24.59%，稅後純益 3.6 億元，每股盈餘達 4.95 元，營收獲利持續成長中。

松川精密成立於 1974 年，發展至今已超過 50 年，松川精密總部位於新北樹林，也擁有嘉義、廈門、墨西哥與印度等工廠據點，目前股本約 7.26 億元，全球員工人數約 2500 人。松川精密在繼電器與接觸器領域以自有品牌行銷世界，與國際知名大廠齊名，為全球重要供應商之一。

繼電器與接觸器是一種電力元件，為電力開關不可或缺的基礎裝置，舉凡電力系統做控制開關多會使用繼電器與接觸器，下游應用包括工業自動化、不斷電系統、汽油車、電動車、充電系統、太陽能逆變器、智慧電網以及各類型的儲能裝置等。

松川精密經過十多年的發展，公司除了已擁有近 200 個專利，更能提供非標準化、非常規品解決方案，以其他大廠較不具備的客製化能力滿足全球客戶特殊需求。松川精密的新能源產品包含應用在電動車與各類電動化載具、電能補充的充電系統、太陽能逆變器、儲能系統、智慧電網中的繼電器與接觸器，客戶群廣且都是行業的領導廠商，松川精密生產應用新能源產品應用占公司營收比率已達到 50% 以上。