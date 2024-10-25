鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅傑斯通訊(RCI-US)EPS預估下修至3.52元，預估目標價為49.46元
鉅亨網新聞中心 2024-10-25 10:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對羅傑斯通訊(RCI-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.6元下修至3.52元，其中最高估值3.71元，最低估值3.38元，預估目標價為49.46元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.71(3.8)
|4.66
|5.05
|3.94
|最低值
|3.38(3.38)
|3.48
|3.82
|3.94
|平均值
|3.54(3.58)
|3.97
|4.33
|3.94
|中位數
|3.52(3.6)
|3.9
|4.28
|3.94
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|152.94億
|158.47億
|161.00億
|最低值
|147.53億
|151.24億
|154.37億
|平均值
|149.90億
|153.86億
|157.08億
|中位數
|149.54億
|153.59億
|156.99億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.01
|2.35
|2.46
|2.56
|1.20
|營業收入
|113.60億
|103.75億
|116.89億
|118.26億
|143.06億
詳細資訊請看美股內頁：
羅傑斯通訊(RCI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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