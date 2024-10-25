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鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅傑斯通訊(RCI-US)EPS預估下修至3.52元，預估目標價為49.46元

鉅亨網新聞中心 2024-10-25 10:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對羅傑斯通訊(RCI-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.6元下修至3.52元，其中最高估值3.71元，最低估值3.38元，預估目標價為49.46元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.71(3.8)4.665.053.94
最低值3.38(3.38)3.483.823.94
平均值3.54(3.58)3.974.333.94
中位數3.52(3.6)3.94.283.94

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值152.94億158.47億161.00億
最低值147.53億151.24億154.37億
平均值149.90億153.86億157.08億
中位數149.54億153.59億156.99億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.012.352.462.561.20
營業收入113.60億103.75億116.89億118.26億143.06億

詳細資訊請看美股內頁：
羅傑斯通訊(RCI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRCI

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