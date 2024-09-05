鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅傑斯通訊(RCI-US)EPS預估上修至3.61元，預估目標價為50.04元
鉅亨網新聞中心 2024-09-05 22:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對羅傑斯通訊(RCI-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.55元上修至3.61元，其中最高估值3.77元，最低估值3.35元，預估目標價為50.04元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.77(3.77)
|4.51
|4.93
|4.05
|最低值
|3.35(3.35)
|3.32
|4.02
|4.05
|平均值
|3.57(3.56)
|3.93
|4.37
|4.05
|中位數
|3.61(3.55)
|3.89
|4.24
|4.05
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|153.55億
|159.99億
|160.65億
|最低值
|148.62億
|151.14億
|156.61億
|平均值
|150.16億
|154.57億
|158.36億
|中位數
|149.98億
|154.52億
|157.96億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.01
|2.35
|2.46
|2.56
|1.20
|營業收入
|113.60億
|103.75億
|116.89億
|118.26億
|143.06億
詳細資訊請看美股內頁：
羅傑斯通訊(RCI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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