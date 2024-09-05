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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅傑斯通訊(RCI-US)EPS預估上修至3.61元，預估目標價為50.04元

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 22:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對羅傑斯通訊(RCI-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.55元上修至3.61元，其中最高估值3.77元，最低估值3.35元，預估目標價為50.04元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.77(3.77)4.514.934.05
最低值3.35(3.35)3.324.024.05
平均值3.57(3.56)3.934.374.05
中位數3.61(3.55)3.894.244.05

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值153.55億159.99億160.65億
最低值148.62億151.14億156.61億
平均值150.16億154.57億158.36億
中位數149.98億154.52億157.96億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.012.352.462.561.20
營業收入113.60億103.75億116.89億118.26億143.06億

詳細資訊請看美股內頁：
羅傑斯通訊(RCI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRCI

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