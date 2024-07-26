鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球人壽(GL-US)EPS預估上修至11.95元，預估目標價為108.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 16:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對環球人壽(GL-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.75元上修至11.95元，其中最高估值12.12元，最低估值11.65元，預估目標價為108.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.12(11.85)
|13.55
|15.05
|15.25
|最低值
|11.65(11.65)
|12.7
|14
|15.25
|平均值
|11.89(11.75)
|13.04
|14.35
|15.25
|中位數
|11.95(11.75)
|13
|14.21
|15.25
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|58.41億
|61.29億
|64.21億
|66.52億
|最低值
|57.87億
|59.85億
|62.58億
|66.52億
|平均值
|58.22億
|60.83億
|63.57億
|66.52億
|中位數
|58.31億
|60.98億
|63.73億
|66.52億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|6.83
|6.82
|7.22
|7.47
|10.07
|營業收入
|45.28億
|47.38億
|51.13億
|52.15億
|54.48億
詳細資訊請看美股內頁：
環球人壽(GL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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