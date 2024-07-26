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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球人壽(GL-US)EPS預估上修至11.95元，預估目標價為108.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 16:15

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對環球人壽(GL-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.75元上修至11.95元，其中最高估值12.12元，最低估值11.65元，預估目標價為108.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值12.12(11.85)13.5515.0515.25
最低值11.65(11.65)12.71415.25
平均值11.89(11.75)13.0414.3515.25
中位數11.95(11.75)1314.2115.25

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值58.41億61.29億64.21億66.52億
最低值57.87億59.85億62.58億66.52億
平均值58.22億60.83億63.57億66.52億
中位數58.31億60.98億63.73億66.52億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS6.836.827.227.4710.07
營業收入45.28億47.38億51.13億52.15億54.48億

詳細資訊請看美股內頁：
環球人壽(GL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGL

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