鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏(DOW-US)EPS預估下修至2.19元，預估目標價為56.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-25 10:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對陶氏(DOW-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.24元下修至2.19元，其中最高估值2.84元，最低估值1.98元，預估目標價為56.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.84(2.84)
|4.1
|5.05
|最低值
|1.98(2.1)
|2.6
|3.6
|平均值
|2.26(2.29)
|3.41
|4.39
|中位數
|2.19(2.24)
|3.48
|4.55
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|435.22億
|468.29億
|490.29億
|最低值
|420.92億
|439.92億
|450.47億
|平均值
|430.27億
|451.40億
|471.38億
|中位數
|430.79億
|450.72億
|466.47億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.84
|1.64
|8.38
|6.28
|0.82
|營業收入
|429.51億
|385.42億
|549.68億
|569.02億
|446.22億
詳細資訊請看美股內頁：
陶氏(DOW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 陶氏(DOW-US)大漲3.09%，報53.65美元
- 盤中速報 - 陶氏(DOW-US)大漲3.01%，報54.43美元
- 盤中速報 - 道瓊指數大跌1.01%，報41923.94點
- 〈財報〉工業產品需求增加 道氏化學獲利超出預期
上一篇
下一篇