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鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏(DOW-US)EPS預估下修至2.19元，預估目標價為56.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-25 10:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對陶氏(DOW-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.24元下修至2.19元，其中最高估值2.84元，最低估值1.98元，預估目標價為56.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.84(2.84)4.15.05
最低值1.98(2.1)2.63.6
平均值2.26(2.29)3.414.39
中位數2.19(2.24)3.484.55

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值435.22億468.29億490.29億
最低值420.92億439.92億450.47億
平均值430.27億451.40億471.38億
中位數430.79億450.72億466.47億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.841.648.386.280.82
營業收入429.51億385.42億549.68億569.02億446.22億

詳細資訊請看美股內頁：
陶氏(DOW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDOW

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