鉅亨速報 - Factset 最新調查：億旺資訊科技(AIT-US)EPS預估下修至9.65元，預估目標價為222.50元
鉅亨網新聞中心 2024-08-20 10:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對億旺資訊科技(AIT-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.84元下修至9.65元，其中最高估值9.84元，最低估值9.6元，預估目標價為222.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|9.84(10.18)
|10.66
|最低值
|9.6(9.6)
|10.2
|平均值
|9.7(9.91)
|10.48
|中位數
|9.65(9.84)
|10.54
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|46.24億
|48.88億
|最低值
|44.75億
|46.52億
|平均值
|45.44億
|47.66億
|中位數
|45.50億
|47.62億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.62
|3.68
|6.58
|8.84
|9.83
|營業收入
|32.46億
|32.36億
|38.11億
|44.13億
|44.79億
詳細資訊請看美股內頁：
億旺資訊科技(AIT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：億旺資訊科技(AIT-US)EPS預估下修至9.84元，預估目標價為215.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅詩蘭黛(EL-US)EPS預估下修至3.9元，預估目標價為119.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nutanix公司NTNX-US的目標價調降至73.15元，幅度約3.75%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ventas公司(VTR-US)EPS預估下修至-0.08元，預估目標價為59.00元
下一篇