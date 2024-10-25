鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢翔(2634-TW)EPS預估下修至2.85元，預估目標價為56元
鉅亨網新聞中心 2024-10-25 08:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對漢翔(2634-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.89元下修至2.85元，其中最高估值2.91元，最低估值2.23元，預估目標價為56元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|2.91(3.05)
|3.49
|3.08
|最低值
|2.23(2.23)
|2.33
|3.08
|平均值
|2.75(2.8)
|3.04
|3.08
|中位數
|2.85(2.89)
|3.05
|3.08
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|40,153,000
|44,918,000
|41,575,000
|最低值
|37,870,000
|39,870,000
|41,575,000
|平均值
|39,380,500
|42,107,170
|41,575,000
|中位數
|39,631,000
|42,005,500
|41,575,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|2.36
|1.73
|0.59
|0.42
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|39,100,002
|30,242,307
|23,734,566
|21,042,937
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2634/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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