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鉅亨速報

投信近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心 2024-10-18 08:46


1. 投信累計賣超 5 日的股票
元大滬深300正2 (00637L-TW)、漢翔 (2634-TW)、華新 (1605-TW)、富邦上証正2 (00633L-TW)、長榮航 (2618-TW)

2. 投信累計賣超 4 日的股票
元大滬深300正2 (00637L-TW)、漢翔 (2634-TW)、長榮航 (2618-TW)、富邦上証正2 (00633L-TW)、遠東銀 (2845-TW)

3. 投信累計賣超 3 日的股票
長榮航 (2618-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、漢翔 (2634-TW)、富邦上証正2 (00633L-TW)、永豐金 (2890-TW)

4. 投信累計賣超 2 日的股票
長榮航 (2618-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、永豐金 (2890-TW)、富邦金 (2881-TW)、元大金 (2885-TW)


5. 投信當日 (17) 賣超的股票
長榮航 (2618-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、東陽 (1319-TW)、漢翔 (2634-TW)、第一金 (2892-TW)
 

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漢翔46.30.65%
華新32.20.47%
長榮航37.451.22%
遠東銀13.350.38%
永豐金23.70.64%
富邦金920.44%
元大金32.70.15%
東陽1060.95%
第一金27.250.37%
元大滬深300正215.58-3.35%
富邦上証正238.8-3.43%
復華台灣科技優息19.250.68%

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