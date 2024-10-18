投信近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心 2024-10-18 08:46
1. 投信累計賣超 5 日的股票
元大滬深300正2 (00637L-TW)、漢翔 (2634-TW)、華新 (1605-TW)、富邦上証正2 (00633L-TW)、長榮航 (2618-TW)
2. 投信累計賣超 4 日的股票
元大滬深300正2 (00637L-TW)、漢翔 (2634-TW)、長榮航 (2618-TW)、富邦上証正2 (00633L-TW)、遠東銀 (2845-TW)
3. 投信累計賣超 3 日的股票
長榮航 (2618-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、漢翔 (2634-TW)、富邦上証正2 (00633L-TW)、永豐金 (2890-TW)
4. 投信累計賣超 2 日的股票
長榮航 (2618-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、永豐金 (2890-TW)、富邦金 (2881-TW)、元大金 (2885-TW)
5. 投信當日 (17) 賣超的股票
長榮航 (2618-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、東陽 (1319-TW)、漢翔 (2634-TW)、第一金 (2892-TW)
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