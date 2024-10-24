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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯亞(3081-TW)EPS預估上修至-0.36元，預估目標價為212元

鉅亨網新聞中心 2024-10-24 18:11


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對聯亞(3081-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.39元上修至-0.36元，其中最高估值-0.23元，最低估值-0.99元，預估目標價為212元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值-0.23(-0.23)8.498.88
最低值-0.99(-0.99)1.334.95
平均值-0.46(-0.55)4.326.92
中位數-0.36(-0.39)3.566.92

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值1,309,0002,635,0003,284,000
最低值1,262,0001,581,0002,184,000
平均值1,296,0902,110,2002,734,000
中位數1,302,0002,242,0002,734,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS-2.313.613.716.5
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,056,0382,380,8851,872,7032,309,089

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3081/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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